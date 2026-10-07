Trafolar sokakta emniyet kemerini hatırlatıyor

2017 yılında hayata geçirilen ve sektöründe öncü olan 'Trafolar Konuşuyor' projesi, bu kez emniyet kemerinin önemine dikkat çekiyor. Güney Marmara'da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, atıl ve soğuk görünen trafoları günlük yaşam içinde farkındalık mesajları taşıyan alanlara dönüştürmeye devam ediyor.

projenin kapsamı:

UEDAŞ, proje kapsamında bugüne kadar cinsiyet eşitliğinden kan bağışına, telefon dolandırıcılığından trafik güvenliğine kadar birçok toplumsal konuyu trafolara resmederek geniş kitlelere ulaştırdı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan son çalışmada Osmangazi'de renklendirilen 76. trafo, emniyet kemeri kullanımının önemini vurgulamak üzere tasarlandı.

hedefler ve mesajın yaygınlaştırılması:

Çalışmayla trafikte güvenliğin sağlanmasında emniyet kemerinin taşıdığı öneme ilişkin farkındalık oluşturulması ve mesajın günlük yaşam içinde daha geniş bir kitleye ulaşması hedefleniyor. UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu projenin detaylarını şöyle açıkladı:

"'Trafolar Konuşuyor', 8 yıldır hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projemiz. Bu kapsamda Bursa İl Emniyet Müdürlüğümüzle ortaklaşa 76. trafomuzu renklendirmiş bulunuyoruz. Sosyal sorumluluk projemiz kapsamında cinsiyet eşitliğinden kan bağışına, telefon dolandırıcılığından trafik güvenliğine kadar pek çok toplumsal konuyu trafolarımıza resmederek farkındalık mesajlarımızı aktardık. Bugün renklendirdiğimiz bu trafoda da emniyet kemerinin önemini vurgulayıp, güvenli trafik davranışlarının gelişmesini hedefliyoruz"

Proje, basit bir estetik müdahaleden öteye geçerek kamu farkındalığını artırmayı ve trafoları yerel topluma açık iletişim noktalarına dönüştürmeyi amaçlıyor. Osmangazi örneği üzerinden, görsel mesajların günlük yaşamda davranış değişikliğine zemin hazırlaması ve emniyet kemeri kullanımının yaygınlaşması bekleniyor.

2017 YILINDA HAYATA GEÇEN VE SEKTÖRÜNDE ÖNCÜ OLAN TRAFOLAR KONUŞUYOR PROJESİ , BU KEZ EMNİYET KEMERİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.