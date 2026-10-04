Trakya hızlı trenle Avrupa sınırına bağlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan demiryolu bağlantılarından olan Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın en uzun etabı olan Çerkezköy-Kapıkule (153 km) kesiminin çalışmalarının tamamlandığını ve hattın 9 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınacağını duyurdu.

çerkezköy-kapıkule etabında yapılan işler:

Bakan Uraloğlu, hattın saatte 200 kilometre işletme hızına uygun olarak çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli şekilde inşa edildiğini belirtti. Proje kapsamında 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üstgeçit ve 175 menfez inşa edildiği; ayrıca 353 kilometre ray seriminin tamamlandığı açıklandı.

Uraloğlu, hattın yolcu ve yük taşımacılığına eş zamanlı hizmet vereceğini vurgulayarak, Çerkezköy'den Kapıkule'ye kadar hızlı tren ağının ulaştırıldığını ifade etti ve Trakya’daki illerin hızlı tren konforuyla buluşacağını söyledi.

kapasite, zaman ve lojistik kazanımları:

Hattın devreye girmesiyle ulaşım sürelerinde önemli düşüşler bekleniyor: Halkalı–Kapıkule yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate inecek. Mevcut hat kapasitesi 4 kat artırılacak.

Yıllık kapasitede de dramatik artışlar öngörülüyor: yolcu kapasitesi 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük kapasitesi ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkacak. Bu artışların, özellikle İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya’daki organize sanayi bölgeleri ile limanların Avrupa pazarlarına erişimini güçlendireceği belirtildi.

Bakan ayrıca, 2024 verilerine göre demiryoluyla gerçekleştirilen ihracat taşımalarının %86’sının bu koridor üzerinden yapıldığını hatırlattı ve hattın Orta Koridor’un Avrupa’ya açılan en kritik kapısı olduğunu vurguladı; Bakü-Tiflis-Kars hattı ve Marmaray ile kurulan zincirin Avrupa bağlantısının güçlendirileceğini söyledi.

kapıkule saha düzenlemeleri ve sınır geçişleri:

Proje kapsamında Babaeski, Lüleburgaz ve Büyükkarıştıran için yeni istasyon binaları inşa edilirken, Kapıkule ve Edirne gar binaları yeniden yapıldı. Çerkezköy Yük İstasyonu Personel Binası ve Loko Bakım Atölyesi de projeye dahil edildi.

Kapıkule gar sahasında yol sayısı 23’ten 42’ye, toplam hat uzunluğu ise 14.840 metreden 29.680 metreye çıkarılıyor. Kapıkule ile Bulgaristan sınırı arasındaki yaklaşık 2,4 kilometrelik kesim de çift hatlı hale getirilecek; bununla birlikte tren kabul ve manevra kabiliyeti, gümrük ve muayene işlemlerinin hızlandırılmasıyla sınır geçişlerindeki beklemeler azaltılacak.

Ulaştırma Bakanı, hattın diğer etaplarındaki çalışmaların sürdüğünü belirterek Ispartakule-Çerkezköy etabı ve Ispartakule’yi Halkalı’ya bağlayacak kesimde inşaatların devam ettiğini söyledi. Tüm etapların tamamlanmasıyla Türkiye’nin Avrupa-Asya demiryolu taşımacılığındaki rolünün daha da güçleneceği vurgulandı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, HALKALI-KAPIKULE HIZLI TREN HATTI'NIN 153 KİLOMETRELİK ÇERKEZKÖY-KAPIKULE KESİMİNİN 9 EKİM'DE AÇILACAĞINI SÖYLEDİ.