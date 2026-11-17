karşılama töreni bolu'da coşkulu geçti:

Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen Trampolin Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi olan milli sporcu Sinan Cankurt, Bolu'da coşkulu bir törenle karşılandı. Karaçayır Mahallesi'ndeki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen karşılamada meşaleler, Türk bayrakları ve sporcu arkadaşlarının tezahüratları dikkat çekti.

başarıya verilen değer:

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, törende Sinan Cankurt'un elde ettiği sonucun hem Türk sporunda hem de Bolu için tarihi bir an olduğunu vurguladı. Güler, "Sinan'ımız bugün dünya ikinciliğiyle aslında dünya şampiyonluğu için bütün sporcularımıza motivasyon kaynağı oldu. Umut oldu, neşe oldu ve ilham oldu" diyerek sporcuyu ve ekibini tebrik etti. Güler, devletin sunduğu imkanlarla sporcuların her bir başarısının önemli olduğunu belirtti ve Cankurt'un trampolin branşında Türkiye'ye dünya şampiyonası tarihindeki ilk madalyayı getirdiğine dikkat çekti.

antrenörün değerlendirmesi ve sporcunun sözleri:

Cimnastik Başantrenörü Caner Güzeltürk, madalyanın disiplinli ve planlı bir çalışmanın ürünü olduğunu anlattı: "Çok çalıştık, inandık. Antrenmanlarımızı, planlamalarımızı ona göre yaptık. Stres yönetimini iyi yönettik orada. 80 dünya ülkesinden 81 dünya sporcusu vardı. Önce yarı finale kaldık, daha sonra finale kaldık. Bütün strateji ve planlarımızı ona göre oluşturduk. Sinan da güçlü karakteriyle kuvvetiyle her şeyi başardı."

Milli sporcu Sinan Cankurt ise başarının arkasında emeğin ve fedakarlığın olduğunu belirterek, "Öncelikle herkese teşekkür ediyorum. Bu başarı için çok çalıştık, çok çabaladık, çok fedakarlıklar yaptık. Emeğimizin karşılığını aldığım için çok mutluyum. Bundan sonra daha zorlu bir süreç bekliyor beni. Daha çok çalışmam gerekiyor ve daha çok çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Karşılama töreni, genç sporcunun ülkeye getirdiği kıymetli madalyanın yanı sıra yerel spor kültürüne ve geleceğin sporcularına sağlanan motivasyon açısından da sembolik bir anlam taşıdı. Bolu'daki yetkililer ve antrenörler, benzer başarıların sürekliliği için destek ve altyapı çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Çin’de düzenlenen Trampolin Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi olan milli sporcu Sinan Cankurt, Bolu’da meşaleler ve Türk bayraklarıyla karşılandı.