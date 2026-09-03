Tramvay ekranlarında Astakoz ve Mavi Yengeç ile ulaşım adabı öğretiliyor

Tramvay ekranlarında yeni kamu spotları:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kentim A.Ş. tarafından hazırlanan animasyonlar, tramvay içi ekranlarda yolcularla buluşuyor. Başrolde Körfez Aqua’nın sevilen çizgi karakterleri Astakoz ve Mavi Yengeç yer alıyor.

İçerik ve işlenen konular:

Hazırlanan kamu spotları beş farklı kısa animasyondan oluşuyor; her biri ortalama 30 saniye sürelik bölümlerle toplu ulaşım kurallarını aktarıyor. Animasyonlarda tramvaydan inen yolculara yol verilmesi, güvenli ve sessiz yolculuk, çöplerin yere atılmaması ve yaşlılara yer verilmesi gibi gündelik davranışlar eğlenceli bir dille işleniyor.

Vurgu yapılan mesajlar:

Spotlarda öne çıkan mesajlar arasında "Temiz tramvay, temiz şehir", "Yol vermek, yolculuğu kolaylaştırır", "Yer vermek nezakettir" ve "Sessiz yolculuk herkes için konfor" bulunuyor. Renkli görseller ve tanınan karakterler sayesinde bu mesajlar özellikle çocuklar ve gençler tarafından daha kolay benimseniyor.

Eğitsel yaklaşım ve hedef:

Çizgi film karakterleri aracılığıyla sunulan kısa ve eğlenceli içerikler, klasik kamu spotlarından farklı bir yöntem sunuyor; amaç hem bilgilendirmek hem de günlük küçük davranışlarla toplu ulaşım kültüründe nezaket, temizlik ve güvenlik bilincini güçlendirmek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğlendirirken öğreten bu animasyonlarla kent genelinde daha temiz, güvenli ve konforlu bir toplu ulaşım ortamı oluşturmayı hedefliyor.

KÖRFEZ AQUA’NIN ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ ASTAKOZ VE MAVİ YENGEÇ, TRAMVAY EKRANLARINDA YAYINLANAN ANİMASYONLARLA YOLCULARA TOPLU ULAŞIM KURALLARINI EĞLENCELİ BİR DİLLE ANLATIYOR.