TREDAŞ'ın dijital dönüşümü uluslararası sahnede ödül aldı

Enerji sektöründe faaliyet gösteren TREDAŞ, dijital dönüşüm ve operasyonel verimlilik odaklı projesiyle uluslararası bir ödüle layık görüldü. Kurumun bilgi teknolojileri altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen çalışma, güvenlik, verimlilik ve iş sürekliliği öncelikleriyle hayata geçirildi.

Projenin kapsamı:

Ödül kazanan proje, veri merkezlerinin konsolidasyonu, siber güvenlik altyapısının güçlendirilmesi ve güvenlik duvarlarının kesintisiz geçişi gibi teknik adımları içeriyor. Bu düzenlemelerle mevcut teknoloji altyapısının daha etkin ve güvenilir şekilde yönetilmesi, operasyonel maliyetlerin düşürülmesi ve hizmet sürekliliğinin desteklenmesi amaçlandı.

Kurumsal koordinasyon ve gelecek yönelimleri:

TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin, projenin farklı iş birimlerinin koordinasyonuyla yürütüldüğünü vurgulayarak kurum içi iş birliğinin teknoloji projelerindeki önemine dikkat çekti. Ergin, teknolojik altyapının sürekli geliştirileceğini ve operasyonel süreçlerin daha verimli hale getirilmesinin sürdürüleceğini belirtti. Kurumun dijital dönüşüm çalışmaları, hizmet sürekliliğini ve kurumsal yetkinlikleri güçlendirme hedefiyle ilerleyecek.

Çalışmanın uluslararası düzeyde tanınması, TREDAŞ'ın bilgi teknolojileri yatırım ve iyileştirmelerini operasyonel etkinlik ve güvenlik perspektifinden ele aldığına dair somut bir gösterge sunuyor. Aldığı ödül, kurumun benzer girişimleri sürdürme yönündeki stratejik yaklaşımını pekiştiriyor.

IDC CIO Excellence Awards 2026 kapsamında verilen ödül, TREDAŞ'ın teknoloji ve operasyon entegrasyonunu başarıyla yönetme kapasitesine dikkat çekti.

REDAŞ’TA VERİ MERKEZLERİNİN KONSOLİDASYONU, SİBER GÜVENLİK ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GÜVENLİK DUVARLARININ KESİNTİSİZ GEÇİŞİNİ KAPSAYAN OPERASYONEL VERİMLİLİK PROJESİ, IDC CIO EXCELLENCE AWARDS 2026 KAPSAMINDA ÖDÜL ALDI.