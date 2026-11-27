Proje son aşamasına geldi: meydan yenileniyor, trafik rahatlayacak

Bursa Büyükşehir ve Yenişehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen Heykel Meydanı ve Kavşak Projesinde sona gelindi. Kent merkezine modern bir görünüm kazandırmayı hedefleyen proje kapsamında, trafiğe kapatılan bölgede gün boyunca sıcak asfalt serimi yapıldı. Çalışmalar gece geç saatlere kadar sürdü ve projenin son rötuşları sahada tamamlandı.

Asfalt serimi ve gece çalışmaları:

Yolların kapatıldığı alanda uygulanan sıcak asfalt serimi, trafik güvenliğini gözeten planlama doğrultusunda gerçekleştirildi. Çalışmaları yerinde takip eden Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, meydanın daha ferah bir görünüme kavuşmasının ve şehir merkezindeki ulaşımın rahatlamasının amaçlandığını belirtti. Başkan Özel, projeyle ilçenin 50 yıldır süregelen görünümünde değişiklik yapılmasının hedeflendiğini vurguladı.

sürücülere ve halka çağrı:

Ercan Özel, yeni kavşak düzenlemesinin sağlıklı işlemesi için sürücülere önemli görev düştüğünü söyledi. Özel, trafik işaretlerine uyulması ve geçiş önceliğine dikkat edilmesi hâlinde ulaşımın daha düzenli ve akıcı olacağını ifade etti. Proje alanında gerçekleştirilecek yol çizgileri ve işaretlemelerin sürücü davranışlarıyla eşleşmesinin önemine dikkat çekildi.

Asfalt serimi ve yol çizgilerinin tamamlanmasının ardından peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmalarına geçilecek. Bu adımların tamamlanmasıyla birlikte meydanın hem estetik hem de işlevsel açıdan yenilenmiş bir görünüme kavuşması planlanıyor.

Başkan Özel, gece gündüz sahada görev yapan Bursa Büyükşehir ve Yenişehir Belediyesi ekiplerine ile çalışmalar süresince sabır gösteren ilçe halkına teşekkür etti. Özel, sözlerini projenin Yenişehir'e hayırlı olmasını dileyerek sonlandırdı. Ayrıca, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba başta olmak üzere emeği geçen tüm ekipler özel olarak anıldı.

YENİŞEHİR’İN KENT MERKEZİNE MODERN BİR GÖRÜNÜM KAZANDIRACAK VE ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK HEYKEL MEYDANI VE KAVŞAK PROJESİ’NDE SONA GELİNDİ.