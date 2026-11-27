Osmangazi'de kreşte ağız ve diş sağlığı eğitimi

Osmangazi Belediyesi'nin okul öncesi eğitim çalışmaları kapsamında Candan Genceroğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde düzenlenen farkındalık programı, çocukların erken yaşta ağız ve diş bakımı konusunda bilinçlenmesini hedefledi. Hayat Hastanesi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte sağlıklı yaşam alışkanlıklarının temelleri uygulamalı ve görsel etkinliklerle atıldı.

etkinliğin içeriği:

Programda ağız hijyeninin önemi, doğru diş fırçalama yöntemleri, düzenli bakım gerekliliği ve beslenmenin diş sağlığına etkileri ele alındı. Çocuklara günlük hayatta uygulayabilecekleri basit bakım alışkanlıkları öğretilirken, diş çürüklerinin önlenmesi ve ağız hijyeninin korunması üzerine pratik bilgiler paylaşıldı.

uzmanların uyarıları:

Hayat Hastanesi Diş Hekimi Sultan Balabanoğlu etkinliğin küçük yaşlarda bilinç oluşturmanın gerekliliğini gösterdiğini vurguladı. Balabanoğlu, süt dişlerinin kalıcı dişler kadar önemli olduğuna dikkat çekti ve çocuklarda düzenli kontrolün şart olduğunu belirterek altı ayda bir rutin diş kontrolleri yapılmasını önerdi. Etkinlik kapsamında çocukların ağız taramaları da gerçekleştirildi.

kreşin eğitim yaklaşımı:

Candan Genceroğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi Sorumlusu Özge Yurtsever, meslekleri tanıma teması çerçevesinde çocukların diş hekimliği mesleğiyle tanıştığını ve kişisel bakım bilincinin erken yaşta desteklendiğini ifade etti. Yurtsever, bu imkânları sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte minikler hem diş hekimliğini yakından tanıdı hem de sağlıklı dişlere sahip olmak için atılması gereken adımları öğrendi.

ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN EĞİTİCİ ÇALIŞMALARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEYEN OSMANGAZİ BELEDİYESİ, CANDAN GENCEROĞLU KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ’NDE DİŞ SAĞLIĞI FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ. MİNİKLERİN ERKEN YAŞTA AĞIZ VE DİŞ BAKIMI KONUSUNDA BİLİNÇLENMELERİNİ AMAÇLAYAN ETKİNLİKTE, SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIKLARININ TEMELLERİ ATILDI.