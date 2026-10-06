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TRT'nin bölge muhabiri recep levent öztürk hayatını kaybetti

TRT Bölge temsilcisi Recep Levent Öztürk, Akçakoca'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti; cenazesi 6 Ekim 2026'da Yeşilyayla köyünde toprağa verilecek.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

TRT'nin bölge muhabiri recep levent öztürk hayatını kaybetti

Olay ve müdahale:

TRT Bölge temsilcisi ve Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi Recep Levent Öztürk, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Rahatsızlanmasının ardından Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk için burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarma çabaları sonucunda yaşamını yitirdi.

Meslek yaşamı ve görevleri:

Uzun yıllar gazetecilik yapan Öztürk, meslek hayatı boyunca özellikle Afganistan, Pakistan ve Orta Doğu başta olmak üzere çeşitli çatışma bölgelerinde görev aldı. Sahada edindiği tecrübelerle tanınan Öztürk, 2008 yılında Gürcistan'da çatışmaları izlediği sırada uğradığı silahlı saldırıda bir gözünü kaybetmişti; bu olay meslek yaşamının iz bırakan anlarından biri olarak kayıtlarda yer alıyor.

cenaze ve taziye:

Öztürk'ün cenazesi, memleketi Gümüşova ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde defnedilecek. Levent Öztürk, 6 Ekim 2026 Salı günü ikindi namazının ardından Yeşilyayla Köyü Mezarlığında toprağa verilecek.

Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti tarafından yayınlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi: "Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi ve TRT Haber Bölge temsilcisi gazeteci Levent Öztürk geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Meslektaşımız Levent Öztürk'ün cenazesi Gümüşova Yeşilyayla köyünde bugün ikindi namazının ardından toprağa verilecektir. Merhum Levent Öztürk'e Allahtan rahmet, ailesi ve basın camiasına baş sağlığı ve sabırlar dileriz."

Öztürk'ün ani vefatı, yerel ve ulusal basın camiasında üzüntüyle karşılandı. Meslektaşları ve kurumları, ailesine başsağlığı dileklerini iletirken, saha gazeteciliğinin risklerine ve kurum içi dayanışmanın önemine dikkat çekildi.

TRT BÖLGE MUHABİRİ RECEP LEVENT ÖZTÜRK, DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU...

TRT BÖLGE MUHABİRİ RECEP LEVENT ÖZTÜRK, DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU VEFAT ETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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