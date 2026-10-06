Trump Flydubai vakasında İran'ı sorumlu tuttu; başkan yardımcısı JD Vance farklı görüş açıkladı

Trump'ın değerlendirmesi:

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray bahçesinde yaptığı açıklamada, 30 Eylül'de Dubai-Tel Aviv seferindeki Flydubai uçağında yaşanan olaydan İran'ın sorumlu olduğuna inandığını dile getirdi. Trump, konuyu ara seçimler öncesi Nebraska'ya hareket etmeden önce basınla konuşurken ele aldı ve bu kanaatini açıkça yineledi.

Aynı konuda bugün farklı bir açıklama yapan Başkan Yardımcısı JD Vance ise olayda İran bağlantısına dair kesin kanıt görmediğini söylemişti. Trump'ın net biçimde İran'ı işaret etmesi, yürütme çevresinde aynı konuda bir görüş birliğinin olmadığını ortaya koydu.

güvenlik ve askeri adımlar:

Trump, ABD'nin İngiltere'den çektiği bombardıman uçakları kararının belirli bir tehdit zemininde alındığını doğruladı. Uçakların tesadüfen görevden çekilmediğini, bazı tehditlerin bulunduğunu ve bu nedenle yerlerinin daha yakın yerlere kaydırıldığını belirtti. Tehdidin kaynağına ilişkin soru üzerine Trump, "Evet, İran bağlantılılar" cevabını verdi ve tehdidi oluşturan kişilerin bilindiğini, bunun onlar için büyük sorun yarattığını söyledi.

İranlılarla doğrudan görüşmeye açık olup olmadığı sorulduğunda Trump kısa ve net bir şekilde "Evet, her zaman" karşılığını verdi. İran'ın İngiltere'ye savaş dronları sağladığı iddiasına ilişkin ise Trump, bunu doğrudan doğrulamadı ancak böyle bir şeyin söz konusu olması halinde ağır bedel ödeneceğini ifade etti.

enerji, sağlık ve dış politika vurguları:

Enerji sıkıntılarına ilişkin soruları da yanıtlayan Trump, Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılar nedeniyle dizel sıkıntısı yaşandığını, Hürmüz Boğazı'ndan yüksek miktarda petrol gelmesine karşın rafineri eksikliğinin sorun yarattığını söyledi. Trump, dizelde sıkıntı görüldüğünü; normal benzin fiyatlarının bu durumdan daha az etkilendiğini belirtti. Avrupa'nın dizel stoklarını piyasaya sürmesinin fiyatları düşürmeye yardımcı olduğunu ekledi.

Rusya'da rapor edilen salgın konusunu da "çok ciddi biçimde" incelediklerini söyleyen Trump, bahsedilen hastalığın zatürre vb. bir veba türü olduğunu ve mikropların daha dirençli hale geldiğine dair endişelerini paylaştı. Trump, ABD'nin Rusya'ya yardım sağlamaya hazır olduğunu ve konuyu yakından takip ettiklerini ifade etti.

Diğer dış politika ve ticaret açıklamalarında Trump, Kanada ile ticaret görüşmelerini yeniden başlatma konusunda acele etmediğini, Kanada'nın ABD'ye karşı dürüst davranmadığını savundu. Suudi Arabistan'ın Yemen'de Husilere karşı ortak taarruzuna ilişkin olarak ise "Her şey çok iyi sonuçlanacak" değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca Litvanya'nın ülkede kalıcı bir Amerikan üssü kurma davetini dikkate alacaklarını söyledi.

Trump konuşmasında ayrıca, petrol fiyatlarının düşme eğiliminde olduğunu, savaşın yakında biteceğini ve İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını vurguladı. Flydubai olayına dair sorusunda ise yine, şahsen İran'ın sorumlu olduğuna inandığını belirtti.

Bu açıklamalar, Beyaz Saray içindeki farklı yorumlar ve güvenlik değerlendirmeleri arasındaki ayrımı görünür kıldı; Trump'ın kesin kanaati ile Başkan Yardımcısı Vance'in şüpheci yaklaşımı aynı konuda farklı duruşlar sergiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Eylül’de Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağında yaşananlardan İran’ın sorumlu olduğuna inandığını söyledi.