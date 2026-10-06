Bingöl'de öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısı

Bingöl'de kuvvetli yağış uyarısı

Bingöl Valiliği, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine dayanarak kent genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, yağışların 6 Ekim 2026 Salı günü saat 12.00'de başlayıp saat 22.00'ye kadar etkili olmasının öngörüldüğü belirtildi.

Beklenen etkiler:

Açıklamada, kuvvetli yağışlara bağlı olarak ani sel ve su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Ayrıca ulaşımda aksamalar ve çamur şeklinde yağış gibi koşulların ortaya çıkabileceği aktarıldı.

Vatandaşlara öneriler:

Yetkililer, yağışların etkili olacağı saatlerde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Özellikle dere yataklarına ve su birikintilerine yaklaşılmaması, sürücülerin dikkatli araç kullanması ve ani su baskınlarına karşı gerekli önlemlerin alınması çağrısı yapıldı.

Valilik, meteorolojik gelişmeler ve uyarılar doğrultusunda il içinde olası olumsuzluklara karşı gerekli koordinasyonun sağlandığını bildirdi.

BİNGÖL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: SEL, SU BASKINI VE DOLUYA DİKKAT