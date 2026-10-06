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Soma'da göçük soruşturmasında yöneticiler dahil dokuz kişi cezaevine gönderildi

Soma'da İmbat Madencilik'teki göçük soruşturmasında, aralarında genel müdür ve yöneticilerin bulunduğu dokuz şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 00:38

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 00:44

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Soma'da göçük soruşturmasında yöneticiler dahil dokuz kişi cezaevine gönderildi

İmbat Madencilik soruşturmasında tutuklamalar

Manisa'nın Soma ilçesinde 1 Ekim'de meydana gelen maden göçüğüyle ilgili yürütülen soruşturmada, aralarında işletme idari kadrosunun da bulunduğu 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınanlar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmada tutuklananlar:

Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler arasında işletmenin genel müdürü Y.B., genel müdür yardımcısı A.E., etüt proje müdürü İ.D., üretim müdürü K.L., iş sağlığı ve güvenliği müdürü M.B., mekanik müdürü H.T., vardiya amiri M.K. ile mühendisler F.E. ve R.Ö. bulunuyor. Mahkeme, bu dokuz isim hakkında tutuklama kararı vererek şüphelileri cezaevine gönderdi.

Olayın gerçekleştiği an ve kurtarma çalışmaları:

Olay, 1 Ekim günü saat 13.15 sıralarında Soma'da faaliyet gösteren İmbat Madencilik işletmesinde meydana geldi. Göçükte ilk belirlemelere göre 7 madenci toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 2 madenci göçük altından yaralı olarak çıkarıldı; ancak ekipler, Halit Ersay, Kerim Ören, Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya'nın cansız bedenlerine ulaştı. Olayla ilgili başlatılan adli süreç kapsamında yürütülen soruşturma ve gözaltı işlemleri bugün itibarıyla tutuklamayla sonuçlandı.

Gelişmelerin ardından soruşturmanın detayları ve olaya ilişkin teknik incelemeler yetkili mercilerce sürdürülüyor.

MANİSA&#039;NIN SOMA İLÇESİNDE 5 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ MADEN GÖÇÜĞÜNE İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN...

MANİSA'NIN SOMA İLÇESİNDE 5 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ MADEN GÖÇÜĞÜNE İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN, ARALARINDA İŞLETMENİN GENEL MÜDÜRÜ VE YÖNETİCİLERİNİN DE BULUNDUĞU 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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