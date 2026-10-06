Dolar 49,1734 +0,12%
Euro 55,3889 +0,44%
Bist 12.374,26 -0,56%
Altın Gram 6.635,13 +0,96%
EUR/USD 1,1261 +0,34%
Brent Petrol 100,51 +0,19%
--°

Suriye lideri Ahmed eş-Şara Riyad'da veliaht prens Muhammed bin Selman ile iş birliğini ve güvenliği görüştü

Ahmed eş-Şara, Riyad'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile ikili ilişkiler, iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel güvenlik konularını görüştü.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 20:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Suriye lideri Ahmed eş-Şara Riyad'da veliaht prens Muhammed bin Selman ile iş birliğini ve güvenliği görüştü

Riyad temasları:

Ahmed eş-Şara, Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında başkent Riyad'da temaslarda bulundu. Resmi program çerçevesinde Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Görüşmenin gündemi:

Toplantıda iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, taraflar arasında iş birliğinin çeşitli alanlarda artırılması ile bölgesel güvenlik ve istikrarın desteklenmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

Ziyaret sırasında Esad Hasan Şeybani Suriye Dışişleri Bakanı olarak eş-Şara'ya eşlik etti.

SURİYE DEVLET BAŞKANI AHMED EŞ-ŞARA, SUUDİ ARABİSTAN’IN BAŞKENTİ RİYAD’A GERÇEKLEŞTİRDİĞİ RESMİ...

SURİYE DEVLET BAŞKANI AHMED EŞ-ŞARA, SUUDİ ARABİSTAN’IN BAŞKENTİ RİYAD’A GERÇEKLEŞTİRDİĞİ RESMİ ZİYARET KAPSAMINDA SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ MUHAMMED BİN SELMAN İLE BİR ARAYA GELDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Göktaş: masa tenisiyle toplumda kapsayıcılığı artırma hedefi
images

Körfez gündeminde telefon diplomasisi: Bayraktaroğlu ve Al-Shuraian görüştü
images

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşamını yitiren Hind Rajab'ın ailesini kabul et...
images

Bakan Çiftçi’den teşekkür: Hatay’da hayat kurtaran polisin hızlı müdahalesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Galatasaray Kasımpaşa maçı öncesi ritmini sağlamlaştırıyor

Çaydeğirmeni'nde yeni jandarma karakolu bölge güvenliğine katkı sunacak

Karşıyaka üstün performansla Türkiye Kupası'nda tur atladı

Kestel'de baraka yangını istasyona sıçramadan kontrol altına alındı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi