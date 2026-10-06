Suriye lideri Ahmed eş-Şara Riyad'da veliaht prens Muhammed bin Selman ile iş birliğini ve güvenliği görüştü

Riyad temasları:

Ahmed eş-Şara, Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında başkent Riyad'da temaslarda bulundu. Resmi program çerçevesinde Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Görüşmenin gündemi:

Toplantıda iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, taraflar arasında iş birliğinin çeşitli alanlarda artırılması ile bölgesel güvenlik ve istikrarın desteklenmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

Ziyaret sırasında Esad Hasan Şeybani Suriye Dışişleri Bakanı olarak eş-Şara'ya eşlik etti.

SURİYE DEVLET BAŞKANI AHMED EŞ-ŞARA, SUUDİ ARABİSTAN’IN BAŞKENTİ RİYAD’A GERÇEKLEŞTİRDİĞİ RESMİ ZİYARET KAPSAMINDA SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ MUHAMMED BİN SELMAN İLE BİR ARAYA GELDİ.