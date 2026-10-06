Körfez gündeminde telefon diplomasisi: Bayraktaroğlu ve Al-Shuraian görüştü

Telefon görüşmesi:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Khaled Daraj Saad Al-Shuraian ile telefonla görüştü.
görüşmenin odağı:
Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
görüşmenin biçimi ve taraflar:
Görüşme telefonla gerçekleşti; muhataplar ikili ilişkiler ile bölgesel konular üzerinde görüş alışverişinde bulundu.
GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, KUVEYT GENELKURMAY BAŞKANI KORGENERAL KHALED DARAJ SAAD AL-SHURAİAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ.
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