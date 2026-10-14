Fakülte kurullarında OMÜ'nin eğitim ve araştırma öncelikleri konuşuldu

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik, İlahiyat ve Eğitim fakültelerinin akademik kurul toplantıları, Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın ile fakülte yönetimlerinin geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantılarda fakültelerin yürüttüğü akademik faaliyetler ve gelecek döneme ilişkin hedefler ayrıntılı şekilde ele alındı.

Toplantı gündemi:

Oturumlarda öncelikle eğitim-öğretim süreçlerinin niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Katılımcılar, eğitim-öğretim kalitesinin artırılması, bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve araştırma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik stratejiler üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Mevcut projeler ve yürütülen çalışmalar masaya yatırılarak öncelik alanları belirlendi.

Katılımcılar ve değerlendirmeler:

Toplantılara Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten ve Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Begüm Korunur Engiz katıldı. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topçu, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Sancar ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çalışıcı de toplantılarda yer aldı.

Fakültelerin akademik ve idari personelinin katkılarıyla gerçekleşen oturumlar, karşılıklı öneri ve değerlendirmelerin paylaşılmasının ardından sona erdi. Toplantılarda vurgulanan hususlar, önümüzdeki dönemde uygulanabilecek adımlar ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi üzerinde yoğunlaştı.

SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK KURUL TOPLANTISI’NDA EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜREÇLERİ, BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE FAKÜLTENİN GELECEK DÖNEM HEDEFLERİ DEĞERLENDİRİLDİ.