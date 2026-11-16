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Tünel çıkışında virajı alamayan gıda yüklü araç duvara çarptı

Şişli'de Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde saat 15.00'te gıda yüklü hafif ticari araç virajı alamayıp duvara çarptı; sürücü kurtarıldı, ürünler yola saçıldı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 16:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tünel çıkışında virajı alamayan gıda yüklü araç duvara çarptı

Tünel çıkışında virajı alamayan gıda yüklü araç duvara çarptı

Şişli'de Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nin Dolmabahçe istikametinde saat 15.00 civarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği gıda yüklü hafif ticari araç tünel çıkışında virajı alamayarak duvara çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ve araçta yaşananlar:

Edinilen bilgilere göre seyir halindeki araç, sürücünün ani bir şekilde kontrolü yitirmesi sonucu kontrolden çıktı ve tünel çıkışındaki virajı alamadı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan su ve gıda ürünleri yola savruldu; ürünler etrafa dağılıp yol yüzeyini kapladı. Olay yerinde ilk tespitler, kazanın sürücünün hatası veya teknik bir arıza nedeniyle meydana gelmiş olabileceği yönünde, ancak polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

Müdahale, yaralı durumu ve trafik etkileri:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Süleyman Ö., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı; yaralının bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza nedeniyle tünel çıkışı tek şeride düşürüldü ve bölgede yoğunluk oluştu. Kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından yolda temizlik çalışması başlatıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Şişli’de gıda yüklü araç tünel çıkışında virajı alamadı, duvara çarptı: 1 yaralı

Şişli’de gıda yüklü araç tünel çıkışında virajı alamadı, duvara çarptı: 1 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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