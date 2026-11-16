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İnegöl'de kontrolsüz kavşakta kaza: iki yolcu yaralandı

İnegöl'de kontrolsüz kavşakta 34 BDY 220 plakalı otomobil ile 16 KP 563 plakalı hafif ticari araç çarpıştı; iki yolcu yaralandı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 16:31

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İnegöl'de kontrolsüz kavşakta kaza: iki yolcu yaralandı

İnegöl'de kontrolsüz kavşakta kaza: iki yolcu yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olayın gerçekleştiği nokta, mahalle sakinlerinin de yoğun olarak kullandığı bir kontrolsüz kavşak olarak kayıtlara geçti.

kaza ayrıntıları:

Kaza saat 14.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde, Emin sokak ile Demirel sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta oldu. Emin sokakta seyreden sürücü Aykut A. yönetimindeki 34 BDY 220 plakalı otomobil ile Demirel sokaktan çıkan sürücü Muharrem S. (56) idaresindeki 16 KP 563 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

yaralılar ve müdahale:

Kazanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan yolculardan Nurgül S. (52) ve Emine S. (76) yaralandı. Yaralılar için ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

soruşturma:

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme ve soruşturmaya başladı. Yetkililer, kazanın oluş biçimi ve nedenlerine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

BURSA&#039;NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 KİŞİ...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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