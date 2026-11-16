Konya'da iki haftalık jandarma çalışması: 43 gözaltı, 4 tutuklama

operasyonun kapsamı:

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-15 Kasım 2026 tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yoğunlaştırılmış denetim ve operasyonlar yürüttü. Yapılan aramalar ve kontroller sonucu şüphelilerin üzerinde ve çeşitli adreslerde farklı türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Aramalarda ele geçirilen maddeler arasında 110 gram skunk, 80 adet sentetik hap, 49 gram bonzai, 23 gram esrar, 20 gram skunk tohumu, 5 kök skunk bitkisi, 3 gram metamfetamin ve 3 gram eroin bulunuyor.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyonlar kapsamında uyuşturucu madde ile bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 39 şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Jandarma, kent genelindeki uyuşturucu operasyonlarını ve aramalarını kesintisiz sürdüreceklerini bildirirken, ele geçirilen maddeler ve yakalanan şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği kaydedildi.

KONYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNİN 1-15 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA SUÇ VE SUÇLULUK FAALİYETLERİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.