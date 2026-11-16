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Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde doğalgaz alarmı: üretim durduruldu, fabrika tahliye edildi

Nilüfer OSB'de bir fabrikada hissedilen doğalgaz kaçağı üzerine AFAD ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi; çalışanlar tahliye edilip üretim durduruldu.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 16:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde doğalgaz alarmı: üretim durduruldu, fabrika tahliye edildi

olayın kısa kronolojisi:

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışanların doğalgaz kaçağını fark etmesi üzerine olay yerine ihbar yapıldı. İhbarı alan yetkililer, bölgeye çok sayıda ekip sevk etti. Olayın büyüklüğünü değerlendirmek üzere sahada AFAD ekipleri inceleme gerçekleştirdi.

müdahale ve alınan önlemler:

AFAD ekiplerinin yaptığı değerlendirme sonrasında, güvenlik gerekçesiyle fabrikanın üretiminin durdurulmasına ve tüm çalışanların tahliye edilmesine karar verildi. Yetkililer, tahliye işlemlerini organize ederek personelin fabrikadan uzaklaştırılmasını sağladı ve üretim faaliyetleri geçici olarak sonlandırıldı.

soruşturma ve incelemeler:

Olayla ilgili olarak polis ekiplerinin fabrikadaki incelemeleri sürüyor. Resmi makamlar konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Kamuya açıklanan bilgiler, şu ana kadar olayın çalışanların fark etmesi ve hızlı müdahale sonucunda kontrol altına alınmaya çalışıldığını gösteriyor.

BURSA’DA FABRİKADA DOĞALGAZ PANİĞİ : ÇALIŞANLAR FARK ETTİ, ÜRETİM DURDURULUP FABRİKA...

BURSA’DA FABRİKADA DOĞALGAZ PANİĞİ : ÇALIŞANLAR FARK ETTİ, ÜRETİM DURDURULUP FABRİKA BOŞALTILDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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