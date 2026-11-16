Bomonti tüneli çıkışında gıda yüklü araç duvara çarptı, sürücü yaralandı

kaza ve müdahale:

Olay, Şişli sınırlarında bulunan Bomonti-Dolmabahçe Tünelinin Dolmabahçe istikametinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki gıda yüklü hafif ticari aracın sürücüsü Süleyman Ö., henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek tünel çıkışında virajı alamadı ve duvara çarptı.

Çarpmanın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

yaralının durumu:

Yetkililerden edinilen bilgiye göre yaralının bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olay yerindeki sağlık ekipleri temel müdahale uyguladı, sürücünün daha ileri tetkik ve tedavisi için hastaneye götürüldü.

yol durumu ve inceleme:

Kazada araçta bulunan gıda ve sular yola savruldu; bu nedenle tünel çıkışında trafik akışı tek şeride düşürüldü ve bölgede yoğunluk oluştu. Kazaya karışan aracın çekilmesinin ardından yol üzerinde temizlik çalışması yapıldı. Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILIRKEN, KAZADA ARAÇTAKİ GIDA VE SULAR YOLA SAVRULDU.