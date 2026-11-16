Tüp yüklü kamyonetin yangını apartman balkonlarına sıçradı

Eskişehir'de tüp yüklü kamyonet yangını

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Şimşekler Sokak'ta, Balkan Caddesi üzerinde kurulan semt pazarının hemen yanında park halindeki mutfak tüpü yüklü kamyonette yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamını sardı ve çevredeki pazarcı esnafı kendi imkânlarıyla müdahale etmeye çalıştı.

Olay yerine yapılan ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. 26 DP 882 plakalı kamyonette başlayan yangına, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Pazarcıların müdahalesi ve itfaiyenin rolü:

Alevlerin aracın park halinde olduğu binaya yakın olması nedeniyle yangın, binanın 1. ve 2. katlarındaki balkonlara ve camlara sıçradı. Olay, çevrede yaşayanlarda korku ve paniğe yol açtı; pazarcıların ilk müdahalesi itfaiye ekipleri gelene dek alevlerin daha da büyümesini sınırladı.

İtfaiyenin hızlı çalışması sayesinde yangın evlerin içine sıçramadan kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Müdahale sırasında sağlık ekipleri hazır bulundu, tahliye veya acil müdahale gerektiren bir durum oluşmadı.

Hasar ve soruşturma:

Yangın sonucu apartmanların balkonlarında ve camlarında maddi hasar meydana geldi. Yaralanan veya dumandan etkilenen kimse olmadığı bildirildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

TEPEBAŞI İLÇESİNDE BİR SEMT PAZARININ YANINDAKİ SOKAKTA PARK HALİNDEYKEN HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANMAYA BAŞLAYAN MUTFAK TÜPÜ YÜKLÜ KAMYONETTEKİ ALEVLER ÇEVREDEKİ BİR APARTMANIN BALKONLARINA VE CAMLARINA SIÇRAYARAK MADDİ HASARA YOL AÇARKEN, ŞANS ESERİ YARALANAN VEYA DUMANDAN ETKİLENEN KİMSE OLMADI.