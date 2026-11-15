Dolar 50,3457 +0,13%
Euro 55,5500 -0,12%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,56 +0,03%
EUR/USD 1,1031 -0,25%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Turgutalp'te çıkan yangın 5 evi etkiledi, müdahale ve soğutma sürüyor

İnegöl'ün Turgutalp Köy Mahallesi'nde çıkan yangın ekiplerin koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları ve bölge temizliği devam ediyor.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 22:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Turgutalp'te çıkan yangın 5 evi etkiledi, müdahale ve soğutma sürüyor

Turgutalp'te yangın kontrol altına alındı:

İnegöl'ün kırsal Turgutalp Köy Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede 5 evi etkiledi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda birim ve ekip, yoğun çalışmayla alevlerin daha da yayılmasını engelleyerek yangını kontrol altına aldı. Bölgedeki ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı, ancak soğutma ve güvenlik amaçlı çalışmalar devam ediyor.

Müdahale ekipleri ve kullanılan araçlar:

Yangına İnegöl Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman Müdürlüğü ve BUSKİ başta olmak üzere çok sayıda kurum müdahale etti. İnegöl Belediyesi Afet ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ile AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, BUSKİ ekiplerine ait tanker ve iş makinelerinin yanı sıra jetting araçları görev aldı. İnegöl Belediyesi ekipleri 3 su tankeri ve 1 JCB iş makinesiyle destek verirken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait 10 ve 20 tonluk su tankerleri de yangın bölgesinde kullanıldı.

Başkan Taban'ın açıklaması:

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yangına ilişkin yaptığı açıklamada kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine vurgu yaptı. Taban, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, olayda can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu ifade etti. Başkan ayrıca müdahalede görev alan itfaiye personeline, belediye ekiplerine, BUSKİ ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

BURSA’DA 5 EVİN ALEVLERE TESLİM OLDUĞU YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

BURSA’DA 5 EVİN ALEVLERE TESLİM OLDUĞU YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nevşehir'de yola çıkan ata çarpan otobüste yedek şoför yaşamını yitirdi
images

Nevşehir'de otobüsün ata çarpması: yedek şoför hayatını kaybetti
images

Düğün salonunda arbede: iki kişi yaralandı, ekipler müdahale etti
images

Adapazarı'nda eski eş şüphesiyle iki kişi bacaklarından vurularak yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nevşehir'de otobüsün ata çarpması: yedek şoför hayatını kaybetti

Düğün salonunda arbede: iki kişi yaralandı, ekipler müdahale etti

Adapazarı'nda eski eş şüphesiyle iki kişi bacaklarından vurularak yaralandı

Saha dışı karar: Sakaryaspor Ümit Bozkurt ile vedalaştı

TREND HABERLER

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı