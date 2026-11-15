Turgutalp'te çıkan yangın 5 evi etkiledi, müdahale ve soğutma sürüyor

Turgutalp'te yangın kontrol altına alındı:

İnegöl'ün kırsal Turgutalp Köy Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede 5 evi etkiledi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda birim ve ekip, yoğun çalışmayla alevlerin daha da yayılmasını engelleyerek yangını kontrol altına aldı. Bölgedeki ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı, ancak soğutma ve güvenlik amaçlı çalışmalar devam ediyor.

Müdahale ekipleri ve kullanılan araçlar:

Yangına İnegöl Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman Müdürlüğü ve BUSKİ başta olmak üzere çok sayıda kurum müdahale etti. İnegöl Belediyesi Afet ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ile AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, BUSKİ ekiplerine ait tanker ve iş makinelerinin yanı sıra jetting araçları görev aldı. İnegöl Belediyesi ekipleri 3 su tankeri ve 1 JCB iş makinesiyle destek verirken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait 10 ve 20 tonluk su tankerleri de yangın bölgesinde kullanıldı.

Başkan Taban'ın açıklaması:

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yangına ilişkin yaptığı açıklamada kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine vurgu yaptı. Taban, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, olayda can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu ifade etti. Başkan ayrıca müdahalede görev alan itfaiye personeline, belediye ekiplerine, BUSKİ ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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