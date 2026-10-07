Turgutreis Spor’un BAL sevinci maddi nedenlerle gölgeleniyor

Turgutreis Spor’un kararı ve arka planı:

Bu sezon amatör liglerdeki başarılı performansını sürdüren Turgutreis Spor, 18 yıl aradan sonra Muğla şampiyonu olarak Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükseldi. Ancak kulüp yönetimi, beklenen maddi ve manevi desteğin sağlanamaması nedeniyle yükselme hakkını kullanmama kararı aldıklarını duyurdu.

Kulübün açıklamasına göre, tesisleşme ve altyapı yatırımlarında sağlanan ilerlemelere rağmen BAL’da sürdürülebilir bir mücadele için yeterli ekonomik kaynak ve toplumsal sahiplenme oluşmadı. Yönetim, alınan kararın bir tercih değil, kulübün geleceğini korumaya dönük zorunlu bir adım olduğunu vurguladı.

yetersizliklerin detayları ve yapılan girişimler:

Yönetim, yeni sezon öncesinde yerel yönetimler, kurumlar ve Muğla’nın farklı paydaşları nezdinde girişimlerde bulunduklarını; ancak BAL’da mücadele etmeye yetecek düzeyde destek sağlanamadığını belirtti. Açıklamada yer alan sözler şu şekilde: "Bir spor kulübünün bütün yükünün yalnızca başkan ve yönetim kurulunun omuzlarında taşınması mümkün değildir. Turgutreis Spor; Turgutreis’in, Bodrum’un ve Muğla’nın ortak değeridir."

Kulüp, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci tarafından mahalleye kazandırılan tesis için teşekkür etti; fakat tesis yatırımlarının tek başına yeterli olmadığı, ekonomik desteğin de şart olduğu vurgulandı.

kararın sonuçları ve geleceğe yönelik yaklaşım:

Yönetim kurulu, BAL’a katılmama kararının kulübü altından kalkamayacağı bir mali yükün içine sokmamak amacıyla alındığını açıkladı. Alınan kararın kulüpten vazgeçmek anlamına gelmediği, aksine "kulübümüzün geleceğini korumak ve daha güçlü şartlarda yeniden sahalara dönebilmek adına alınmış zorunlu bir karardır" ifadesiyle kamuoyuna aktarıldı.

Kulüp yönetimi açıklamasını, bugüne kadar emek veren futbolculara, teknik ekiplere, yöneticilere, taraftarlara ve destekçilere teşekkür ederek sonlandırdı ve 18 yıl sonra elde edilen Muğla şampiyonluğunun ardından BAL’a katılamayacak noktaya gelmenin kamuoyunun takdirine bırakıldığını belirtti. Yönetim, alınan kararın "bir tercih değil, içinde bulunulan şartların dayattığı acı bir zorunluluk" olduğunu tekrar etti.

Turgutreis Spor, önümüzdeki dönemde kaynak yaratma, sponsorluk ve yerel sahiplenmeyi artırmaya yönelik adımları değerlendireceğini; kulübün geleceğini güçlendirip yeniden BAL hedeflerine ulaşmayı amaçladığını bildirdi.

18 YIL SONRA ŞAMPİYON OLDU, BAL’A YÜKSELDİ; MADDİ DESTEK BULAMAYINCA LİGE KATILAMIYOR