Türk dünyası için yeni dönem: kurumsal güçlenme ve gençlik odaklı strateji

TBMM ev sahipliğinde düzenlenen programın mesajı:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda gerçekleştirilen "Türk Dünyasında Gençlik ve Parlamenter Diplomasi" adlı programda yaptığı konuşmada Türk dünyasının artık yalnızca fikir tartışan bir yapı olmaktan çıktığını, karar alan, icra eden ve uygulayan kurumsal bir düzeye yükseldiğini vurguladı.

Kurtulmuş, Kırgızistan Bişkek'te düzenlenen TÜRKPA'nın 15. Genel Kurulu ve toplantılarda genç parlamenterlerin ortak vizyon geliştirme çabalarının öne çıktığını belirterek, özellikle yüksek teknoloji ve eğitim alanlarındaki gündemlerin Türk dünyasının geleceğini şekillendireceğini ifade etti.

Gençlik, teknoloji ve 2040 vizyonu:

Konuşmasında genç nüfusun ve eğitime verilen önemin önemine dikkat çeken Kurtulmuş, Türk dünyasının sahip olduğu gençlik potansiyeli ile yer altı ve doğal kaynaklarının bir arada değerlendirildiğinde güçlü bir dönemin başlangıcında olunduğunu söyledi. Ayrıca Türk dünyasının ortak 2040 vizyonu belgesinin bu orta vadeli planlama yaklaşımının bir sonucu olduğunu kaydetti.

Kurtulmuş, sadece siyasi iradenin yeterli olmayacağını; devletler arasındaki gücü artıracak unsurun halklar arası irtibatın kuvvetlendirilmesi olduğunu belirtti. Bu bağlamda gençler, eğitim projeleri ve teknolojik iş birliklerinin öncelikli alanlar olduğunu vurguladı.

Dünya siyasetinde çok kutuplu döneme geçiş:

TBMM Başkanı, dünya sisteminin değiştiğini ve artık hiçbir büyük gücün tek başına dünyayı yönetmesinin mümkün olmadığı bir dönemin başladığını dile getirdi. "Ne ABD’nin, ne Çin’in, ne Rusya’nın, ne Avrupa’nın tek başına dünyayı yönetmesinin mümkün olmadığı bir dönemin başlangıcındayız" tespitinde bulundu.

Kurtulmuş, bu değişimin Türk dünyası için bir fırsat sunduğunu savunarak, gelecek 25 yıl içinde Türk dünyasının dünyadaki büyük güç merkezlerinden biri olma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Bu çerçevede kurumsal dayanışma, ortak projeler ve bölgesel iş birliklerinin kritik önemde olacağını belirtti.

Konuşmasının kilit ifadelerinden biri olarak "Her bir Türk devletinin bir diğer Türk devletinden daha yakın kadim dostu ve kardeşi yoktur, asla da olmayacak" sözünü yineleyen Kurtulmuş, bu yakınlığın devletlerin kendi çevreleriyle iyi ilişkiler kurmaları zorunluluğunu ortadan kaldırmadığını, aksine bölgesel istikrar ve refah için tamamlayıcı bir unsur olduğunu söyledi.

Program, parlamenter diplomasi ve gençlik ağlarının güçlendirilmesi yönünde pratik adımların tartışıldığı panellerle sürdü; konuşmalar, Türk dünyasının hem iç hem dış politikada koordinasyonunu artıracak somut mekanizmaların önemini öne çıkardı.

Sonuç olarak, Kurtulmuş'un değerlendirmesi, Türk dünyasının kurumsal olarak daha organize, genç kaynaklarını daha etkin kullanan ve küresel dönüşümden pay alma iddiasında olan bir dönemeci geride bıraktığını; önümüzdeki yıllarda bu potansiyelin somutlaşması için siyasi irade, halklar arası bağlar ve teknoloji- eğitim odaklı adımların kritik olduğunu işaret ediyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Her bir Türk devletinin bir diğer Türk devletinden daha yakın kadim dostu ve kardeşi yoktur, asla da olmayacak"