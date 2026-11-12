Merkezefendi'nde meclis üç turda Osman Bartal'ı başkan vekili seçti

seçim sonuçları:

Merkezefendi Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen başkan vekilliği seçiminde Yeni Parti adayı Osman Bartal, üçüncü turda 22 oy alarak başkan vekili oldu. AK Parti adayı Yavuz Aki üçüncü turda 14 oyda kaldı. Seçim, Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı.

meclis yapısı ve katılım:

Mecliste toplam 36 üye bulunuyor: Yeni Parti 22, AK Parti 9, CHP 3, MHP 2 ve 1 bağımsız üye. Oylamaya bir üyenin katılmaması nedeniyle seçim 35 üyeyle gerçekleştirildi.

oyların turlara göre dağılımı:

Seçim üç tur halinde tamamlandı. İlk turda Osman Bartal 21, Yavuz Aki 13 oy aldı; bu turda 1 geçersiz ve 1 boş oy kullanıldı. İkinci turda Bartal oyunu 22'ye yükseltti, Aki yine 13 oy aldı ve kayıtlı olarak 1 boş oy bulundu. Üçüncü turda Bartal 22, Aki 14 oy alınca Bartal başkan vekili seçildi.

başkan vekilinin açıklaması:

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından görevi devralan Osman Bartal, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu bir başkanlık seçimi değil. Ben sadece vekil olarak seçildim. Asil başkan, Şeniz başkandır. Dört gözle asil başkanın çıkmasını bekliyoruz. Ve ilk seçimde de çıkacağını biliyoruz. Bundan sonraki süreçte bizler yine tüm meclis üyelerimizle birlikte hep beraber hareket edeceğiz. Bu süreçte beni bir an olsun yalnız bırakmayan örgütüm, il başkanım, ilçe başkanım, grup başkan vekilim, meclis üyelerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

MERKEZEFENDİ BELEDİYE MECLİSİ’NDE YAPILAN BAŞKAN VEKİLLİĞİ SEÇİMİNDE YENİ PARTİ’NİN ADAYI OSMAN BARTAL, ÜÇÜNCÜ TURDA 22 OY ALARAK BAŞKAN VEKİLLİĞİNE SEÇİLDİ