Destici: savunmada yerlileşme ve Filistin için sessizlik olmayacak

İGEF 2026 ziyareti ve savunma sanayine vurgu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 3. Uluslararası İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı (İGEF 2026) açılış törenine katıldı ve fuar alanındaki stantları gezerek yerli ve milli güvenlik ekipmanlarını inceledi.

Destici, savunma sanayinde elde edilen kazanımlara işaret ederek, iç güvenlik ekipmanlarını savunma sanayinin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirdi. Konuşmasında, "Ülkemiz son yıllarda savunma sanayiinde büyük başarılar elde etti. İç güvenlik ekipmanlarını savunma sanayimizin önemli bir parçası olarak addediyoruz. Çünkü sizin iç huzurunuz yoksa, iç güvenliğiniz tesis edilmemişse, insanınızı koruyamıyorsanız, sizin zaten dışarıya karşı bir mukavemet göstermeniz mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Destici ayrıca geçmişte Türkiye'nin insansız hava aracı kapasitesinin sınırlılığına dikkati çekti: "Bizim bir İHA’mız, SİHA’mız yoktu. O kadar basit aletler yoktu ki bunların hepsini dışarıdan ithal ediyorduk ve istediğimiz zaman alamıyorduk ve iyisini bize vermiyorlardı. Başta terör örgütleri olmak üzere hem iç güvenlikte hem dış güvenlikte kendimize yetecek donanıma sahip olduk. Onun için gururluyuz, mutluyuz."

Düzce depremi anısı ve arama-kurtarmadaki dönüşüm:

Destici, 12 Kasım 1999'da meydana gelen Düzce depremine atıf yaparak, o dönem arama-kurtarma kapasitesinin yetersiz olduğunu hatırlattı. "Bugün Düzce depreminin 27’nci yıl dönümü. 27 yıl öncesine geri döndüğümüzde enkazı daha hızlı kaldırıp, insanlarımızı kurtarma adına maalesef yeterli ekipmanlara sahip değildik. Ama bugün Elhamdülillah sahibiz." sözleriyle, geçen zaman içinde ekipman ve kapasite artışına dikkat çekti.

Konuşmasında ayrıca, Düzce, Marmara ve en son Maraş, Malatya, Hatay, Adıyaman depremlerinde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti: "Hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun."

Filistin için güçlü tepki ve 'soykırım' ifadesi:

Destici, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin açık sözlü bir tepki verdi ve yaşananlara sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı. Konuşmasından satırbaşları şu şekilde: "İsrail yönetimi bir soykırım yaptı. Buna karşı kimsenin sessiz kalmaması gerekiyor."

Destici, Cumhurbaşkanı'nın daha önce verdiği tepkilere atıf yaparak bu duruşun sadece Türkiye'nin değil insanlığın vicdanıyla da ilgili olduğunu belirtti. Ayrıca İsrailli yetkililerin iddia edilen hakaret ve tepkilerine karşılık verme kararlılığını dile getirdi: "O kötü sözlerini de, hakaretlerini de biz misliyle kendilerine iade ediyoruz. Soykırım yapan, kadınları, çocukları öldüren bir hükümete asla sessiz kalmayacağız."

Destici'nin değerlendirmeleri, İGEF 2026 ziyaretinin savunma sanayii ve iç güvenlik ekipmanlarına odaklanan gündemi ile birlikte, hem ülkenin afet ve güvenlik bakımından katettiği mesafeyi hem de dış politikaya ilişkin sert duruşunu yansıttı.

BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ, 3.ULUSLARARASI İÇ GÜVENLİK EKİPMANLARI FUARI'NI GEZDİ