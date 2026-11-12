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Datça'ya Körmen deniz hudut gümrük kapısı açıldı

Datça Körmen Deniz Hudut Gümrük Kapısı törenle hizmete girdi; uluslararası deniz araçları Gökova Körfezi'nden Datça üzerinden Türkiye'ye giriş yapabilecek.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Datça'ya Körmen deniz hudut gümrük kapısı açıldı

Açılış töreni:

Muğla’nın Datça ilçesinde yapımı tamamlanan Körmen Deniz Hudut Gümrük Kapısı, Körmen Limanı'nda düzenlenen törenle hizmete girdi. Yeni kapı sayesinde Gökova Körfezi'ne gelen uluslararası deniz araçlarının Türkiye'ye Datça üzerinden giriş yapabilmesinin önü açıldı ve bölge deniz ulaşımı ile turizm hareketliliğinin artması bekleniyor.

Hizmet ve donanım:

Gümrük kapısı, bagaj kontrol X-Ray cihazları ve bilgisayarlı sistemlerle donatıldı. Sürekli görev yapacak personel yapısında 2 deniz polisi ve 1 gümrük muhafaza memuru bulunacak. Kapının, sezon içerisinde İstanköy (Kos) Adası ve diğer Yunan adalarına yönelik yolcu taşımacılığına da imkân sağlaması hedefleniyor.

Katılımcılar ve konuşma:

Açılış törenine; Datça Kaymakamı Murat Atıcı, İlçe Emniyet Müdür Vekili Dursun Turan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Kaya, Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Mehmet Örüm, Datça Liman Başkanı Cengiz Kelepçe, Kairos Liman Başkanı Kamil Dönmez ve davetliler katıldı.

Kaymakam Atıcı törende, "Datça olarak Gökova Körfezi’nin tamamına hizmet edeceğiz. Uluslararası gelen yatlar ve deniz araçları buradan ülkemize girişlerini yapacaklar. Sezon içerisinde buradan İstanköy Adası’na ve diğer yerlere de taşımacılıklar olacak" ifadelerini kullandı.

Atıcı ayrıca kapının açılmasında emeği geçen İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve Muğla Valiliği'ne teşekkür ederek yeni gümrük kapısının Datça'ya hayırlı olmasını diledi.

DATÇA İLÇESİNDE YAPIMI TAMAMLANAN KÖRMEN DENİZ HUDUT GÜMRÜK KAPISI, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE...

DATÇA İLÇESİNDE YAPIMI TAMAMLANAN KÖRMEN DENİZ HUDUT GÜMRÜK KAPISI, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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