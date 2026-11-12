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Yozgat'ta hafta boyu sürecek fidan seferberliği başladı

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Yozgat kent meydanında düzenlenen törende Vali Mehmet Ali Özkan’ın katılımıyla 8 bin karaçam, 7 bin sedir dağıtıldı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 14:06

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EDİTÖR: Aslı Han

Yozgat'ta hafta boyu sürecek fidan seferberliği başladı

Yozgat'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği

Yozgat’ta '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında kent meydanında düzenlenen fidan dağıtım programında vatandaşlara toplam 15 bin fidan ücretsiz verildi.

Programa Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da katıldı. Etkinlikte il sakinlerine 8 bin karaçam ve 7 bin sedir olmak üzere dağıtım yapıldı.

katılım ve tepkiler:

Fidanlarını alan vatandaşlar, yeşil bir geleceğe katkı sağlamanın memnuniyetini dile getirdi. Program yoğun ilgi gördü ve katılımcılar doğaya küçük de olsa katkı sunmanın önemine vurgu yaptı.

hedef ve devam eden çalışmalar:

Yetkililer, etkinliklerin hafta boyunca süreceğini bildirdi. İl genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında hafta sonuna kadar merkez ve ilçelerde toplam 35 bin fidanın toprakla buluşturulmak üzere dağıtılması hedefleniyor.

YOZGAT’TA ‘11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ’ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA VATANDAŞLARA 15 BİN ADET...

YOZGAT’TA ‘11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ’ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA VATANDAŞLARA 15 BİN ADET FİDAN ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITILDI. -

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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