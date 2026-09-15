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Türk savunma sanayiinin NATO bağlantısı güçleniyor: sanayi angajman grubu ilk kez toplandı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün başkanlığındaki NATO Sanayi Angajman Grubu toplantısında yerli firmaların NATO projelere doğrudan katılımı hedeflendi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 16:53

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Türk savunma sanayiinin NATO bağlantısı güçleniyor: sanayi angajman grubu ilk kez toplandı

Haluk Görgün liderliğinde ilk toplantı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) çatısı altında oluşturulan NATO Sanayi Angajman Grubuun ilk toplantısına başkanlık etti.

amaç ve strateji:

Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Grup, NATO Sanayi İşbirliği Stratejisi (SYNC) çerçevesinde kuruldu. Hedef, yerli firmaların NATO ile doğrudan temas kurmasını sağlamak ve projelere hazırlık aşamasından itibaren dahil olmalarını mümkün kılmak olarak tanımlandı.

beklenen etkiler:

Bu düzenlemeyle Türk savunma sanayiinin NATO projelerinde daha erken, daha hazırlıklı ve daha güçlü biçimde yer alması amaçlanıyor. Grup, firmaların proje süreçlerine erken aşamalarda dahil edilmesi sayesinde rekabet güçlerini ve hazırlık düzeylerini artırmayı hedefliyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal medya paylaşımında, atılan bu adımın milli savunma sanayisinin NATO içindeki rolünü güçlendireceği vurgulandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI HALUK GÖRGÜN, NATO SANAYİ ANGAJMAN GRUBU&#039;NUN İLK...

CUMHURBAŞKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI HALUK GÖRGÜN, NATO SANAYİ ANGAJMAN GRUBU'NUN İLK TOPLANTISINA KATILDI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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