Türkiye’de tek kimyager, Elazığ havuzlarında güvenliği bilimle sağlıyor

Elazığ tesislerinde günlük kontroller

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Olimpik Yüzme Havuzu, Doğukent 15 Temmuz Portatif Yüzme Havuzu, Karakoçan Portatif Yüzme Havuzu ve Alacakaya Portatif Yüzme Havuzu gibi tesislerde hijyen ve sağlık standartları kesintisiz olarak izleniyor. Bu denetimlerin merkezinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın tek kimyageri Derya Çambay yer alıyor. Çambay, 2014 yılının mart ayından bu yana Elazığ’daki havuzlarda görev yapıyor ve sabahları tesislere gelerek suyun kritik parametrelerini ölçüyor.

ölçümler ve ulusal standartlar

Çambay, havuz suyunda günlük olarak pH, klor ve sıcaklık ölçümlerini gerçekleştiriyor; elde edilen veriler doğrultusunda atılması gereken kimyasal miktarlarını belirliyor ve uygulamayı havuz operatörlerine bildiriyor. Bakanlığın uyguladığı değerlere göre klor seviyesi 1 ile 1,5 ppm, pH değeri 6,5 ile 7,8 ppm ve su sıcaklığı 25 ile 28 derece arasında tutuluyor. Ölçüm sonuçları düzenli kayıt altına alınıyor ve olası sapmalarda hızlı müdahale sağlanıyor.

mevsimsel ayarlamalar ve müsabaka etkileri

Çambay, mevsimsel değişikliklere ve sporcu ihtiyaçlarına göre ayarlamalar yaptıklarını belirtiyor. "Yazın hava çok sıcak olduğunda su sıcaklığını bir iki derece aşağı çekebiliyoruz, kışın ise tam aksine bir iki derece yukarı çıkarıyoruz," diyerek esnekliklerini açıklıyor. Müsabakalar sırasında su sıcaklığının düşürüldüğünü de vurgulayan Çambay, "Çünkü sıcak suda yüzücüler rahat performans gösteremez, aynı zamanda sıcak hava kimyasalın daha hızlı uçmasına ve tüketiminin artmasına neden olur" ifadelerini kullanıyor.

Bu uygulamalar sadece sporcu performansını etkilemekle kalmıyor; aynı zamanda suyun kimyasal dengesinin korunması hijyen ve güvenlik açısından kritik önem taşıyor. Çambay’ın ölçümleri, tesislerin ulusal standartlara uygunluk göstermesini ve vatandaşların sağlıklı bir ortamda yüzmelerini sağlamayı hedefliyor.

Bakanlık bünyesindeki rolüne dair de bilgi veren Çambay, "Şu ana kadar bakanlık bünyesinde başka kadın kimyager yok ancak farklı illerde kadın ve erkek operatör arkadaşlarımız görev yapıyor. Diğer tesislerde bu ölçüm ve kimyasal ayarlama işlerini genel olarak operatör arkadaşlar yürütüyor. Burada ise ölçüm ve ayarlamayı ben yapıyorum, uygulama kısmını operatör ekibimiz üstleniyor" şeklinde konuşuyor. Bu işbirliği, hem teknik doğruluğun hem de uygulamadaki istikrarın korunmasına katkı sağlıyor.

Genel olarak, Derya Çambay’ın günlük ve sistematik çalışmaları sayesinde Elazığ’daki havuzlarda su kalitesi sürekli izleniyor ve ulusal standartlar doğrultusunda gerekli önlemler alınıyor; bu da hem sporcuların hem de halkın güvenliğini doğrudan destekliyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI’NIN TÜRKİYE’DEKİ TEK KİMYAGERİ DERYA ÇAMBAY, ELAZIĞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI YÜZME HAVUZLARINDA GÜNLÜK PH, KLOR VE SICAKLIK ÖLÇÜMLERİ GERÇEKLEŞTİREREK VATANDAŞLARIN ULUSAL STANDARTLARDA, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ORTAMDA SPOR YAPMALARINI SAĞLIYOR