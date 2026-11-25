lansmanda hedefler ve iş birliği ilan edildi:

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) ile Hitit arasında geliştirilen 'Uçan Raketler' projesinin lansmanı İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Etkinlik, ITTF başkanlığı ve Hitit iş birliğinde okul çağındaki çocuklara masa tenisini tanıtmayı hedefleyen ITTF Okul Programı kapsamında düzenlendi.

Programa; Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve ITTF Asbaşkanı Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, ITTF Başkanı Petra Sörling ve Hitit Genel Müdürü Nevra Onursal Karaağaç katıldı. Lansmanda iş birliğinin öncelikleri ve projeyi yaygınlaştırma hedefleri kamuoyuyla paylaşıldı.

projenin geçmişi ve kapsayıcılığı:

Hitit Genel Müdürü Nevra Onursal Karaağaç, konuşmasında projenin 2018'de Masa Tenisi Federasyonu ile başlayan yolculuğuna dikkat çekti. Karaağaç, projenin Türkiye'nin farklı coğrafyalarına yayıldığını belirterek, Çorum ile başlandığını, en son Hatay'da uygulama gerçekleştirildiğini ve bugüne dek 180 binden fazla çocuğa ulaşıldığını söyledi.

Karaağaç ayrıca program kapsamında eğitim verilen antrenör sayısının yaklaşık 500 olduğunu ve okullara dağıtılan masa sayısının 475 olduğunu vurguladı. Projenin farklı şehirlerde turnuvalar düzenleyerek kazananları İstanbul'da ağırlama gibi uygulamalarla genişletildiği aktarıldı.

uluslararası boyut ve federasyonun değerlendirmesi:

ITTF Başkanı Petra Sörling, etkinlikte Türkiye'de okul projeleri için önemli bir potansiyel gördüğünü ifade etti. Sörling, kararların tek başına alınmadığını, yönetim kurulunun rolüne işaret ederek Hitit ile uyumlu bir ortaklık kurulduğunu söyledi. Hitit'in geleneksel yapısı ve kadın bir liderle temsil edilmesinin iş birliği açısından olumlu olduğunu belirtti.

Sörling, ITTF'nin dünyadaki en büyük spor federasyonlarından biri olduğunu hatırlatarak, Hitit'in katılımıyla projenin sadece Türkiye değil, global masa tenisi camiası için de yeni bir adım olacağını dile getirdi. Konuşmaların ardından taraflar iş birliği anlaşmasını imzaladı ve program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

ULUSLARARASI MASA TENİSİ FEDERASYONU (ITTF) İLE HİTİT ARASINDA HAYATA GEÇİRİLEN 'UÇAN RAKETLER' PROJESİNİN LANSMANI GERÇEKLEŞTİRİLDİ