bursa'dan dünya ikinciliği

Erkek Kumite Milli Takımımız, Dünya Karate Federasyonu (WKF) tarafından 20-22 Kasım 2026 tarihlerinde Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen Karate Dünya Kupası'nı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyaya uzandı. Turnuva, millilerin uluslararası arenadaki kararlı duruşunu ve derin kadro yapısını gösterdi.

final müsabakası ve takım performansı:

Finalde Karadağ ile karşı karşıya gelen ekip, çekişmeli maçların ardından organizasyonu ikinci tamamladı. Maç süresince sergilenen disiplin, strateji ve dayanıklılık takımın turnuva boyunca başarılı olmasında belirleyici oldu.

kadro ve bursa temsilcisi:

Millî takım kadrosunda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Umut Eren Gündoğ da yer aldı. Takım şu isimlerden oluştu: Umut Eren Gündoğ, Eren Akkurt, Uğur Aktaş, Hasan Arslan, Enes Bulut, Kadir Furkan Genç, Yusuf Eren Temizel ve Ömer Faruk Yürür. Gündoğ'un başarısı, Bursa için önemli bir gurur kaynağı oluşturdu.

Bu sonuçla birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesporlu sporcu Umut Eren Gündoğ, kariyerine bir dünya ikinciliği daha ekledi ve takımın elde ettiği kolektif başarıda kayda değer bir pay sahibi oldu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPORLU MİLLİ SPORCU UMUT EREN GÜNDOĞ’UN DA KADROSUNDA YER ALDIĞI ERKEK KUMİTE MİLLİ TAKIMIMIZ, ÇİN’DE DÜZENLENEN KARATE DÜNYA KUPASI’NI İKİNCİ SIRADA TAMAMLAYARAK GÜMÜŞ MADALYANIN SAHİBİ OLDU.