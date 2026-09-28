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Turşu zamanı Eskişehir pazarlarında telaş, fiyatlar artıyor

Eskişehir pazarlarında eylülle başlayan kornişon salatalık telaşı sürüyor; fiyatlar hızla yükseliyor, tüketicilere turşuyu erkenden kurma uyarısı yapıldı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Turşu zamanı Eskişehir pazarlarında telaş, fiyatlar artıyor

Pazarlarda sezon açıldı:

Eylül ayının başlamasıyla Eskişehir semt pazarlarında turşuluk malzeme stantları yeniden canlandı. Kornişon salatalık tezgâhlarda yerini alırken, esnaf satışların canlı olduğunu ancak maliyet baskısının da hissedildiğini söylüyor. 15 yıllık pazar tecrübesine sahip Emre Bozkuş, turşu kurmayı planlayanlara vakit kaybetmemeleri gerektiğini belirtiyor.

Fiyatlardaki hızlı yükseliş:

Pazar esnafı son haftada fiyatlarda belirgin bir artış olduğunu aktarıyor. Bozkuş, gece sıcaklıklarının düşmesinin fiyatları yukarı çektiğini ifade ederek, kornişon salatalıkta kilogram fiyatının geçen hafta 50 liradan 60 liraya, boy salatalıkta ise 70 liradan 80 liraya çıktığını söyledi. Buna göre piyasa fiyatlarında kilogram başına yaklaşık 10 liralık artış gözlenmiş durumda.

Esnaf, maliyetlerin gün be gün değiştiğini ve bu artış eğiliminin devam edebileceğini vurguluyor. Bu yüzden tüketicilere 'elini çabuk tutma' önerisi yapılıyor; zira geceler soğudukça kaliteli turşuluk malzeme bulmak zorlaşacak.

İdeal turşu dönemi ve kırağı uyarısı:

Turşu kurmak için en uygun zaman aralığının 15 Eylül - 15 Ekim olduğuna dikkat çeken Bozkuş, tarladaki ürünün hava koşullarına bağlı olarak hızla tükenebileceğini söylüyor. Kırağı düşmesi halinde ürün kalitesinin düştüğünü ve tarlada aranan turşuluk salatalığın bulunmasının güçleştiğini ifade ederek, gecikmenin sezonda fırsat kaçırmaya yol açacağını belirtti.

Tüketim eğilimleri: hazır turşu öne geçti:

Geleneksel ev yapımı turşu alışkanlıklarının yerini hazır ürünlere bıraktığına da işaret eden esnaf, tüketici tercihlerinin değiştiğini aktarıyor. Bozkuş, artık pazardan alıp evde turşu kuranların sayısının azaldığını, marketlerde satılan hazır turşuların daha fazla tercih edildiğini ve bunun turşu fabrikalarının alım süreçlerini de etkilediğini söyledi.

Eskiden pazardan çekildiklerinde fabrikaların alımı da sonlandırdığını; şimdi ise sezon sonuna yakın pazara devam ederken fabrikaların hala salatalık toplamaya devam ettiğini anlatan Bozkuş, bunun hazır turşu sektörünün piyasada daha etkin olduğuna işaret ettiğini belirtti.

Sonuç olarak, Eskişehir pazarlarında turşuluk malzeme arayışı başladı; fiyat artışı eğilimi ve yaklaşan kırağı riski nedeniyle evde turşu kurmayı düşünenlerin erken davranması öneriliyor.

EMRE BOZKUŞ, TURŞU KURMAK İSTEYEN TÜKETİCİLERİN ERTELEMEDEN HAREKETE GEÇMESİ GEREKTİĞİNİ...

EMRE BOZKUŞ, TURŞU KURMAK İSTEYEN TÜKETİCİLERİN ERTELEMEDEN HAREKETE GEÇMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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