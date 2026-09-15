tut’ta Antep fıstığı hasadı sahaya döktü: üretici ve işçiler mesaiye başladı

Hasat sezonu start aldı

Adıyaman’ın Tut ilçesinde Antep fıstığı hasadı başladı. İlçede yaklaşık 45 bin dekar alanda sürdürülen üretimde, hasatla birlikte üreticiler ve tarım işçileri tarlalarda yoğun mesaiye başladı.

Kaymakamın saha ziyareti:

Tut Kaymakamı Abdülhamit Bağış, hasadın sürdüğü Akçatepe Köyü’ne giderek üreticiler ve tarım işçileriyle bir araya geldi. Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Bağış, üreticilerden sezonun durumu ve ürün verimi hakkında bilgi aldı ve sahadan gelen gözlemleri dinledi.

Ekonomi ve beklentiler:

Antep fıstığı, ilçenin ekonomik yapısında önemli bir yere sahip. Üreticilerin yıl boyunca gösterdiği emeğin karşılığını alması, bölge üretimi ve gelirleri açısından belirleyici oluyor. Bu çerçevede Kaymakam Bağış, üreticilerin talep ve önerilerini dinleyerek çeşitli konularda istişarelerde bulundu.

Bağış ziyaret sırasında üreticilere yönelik temennilerini de paylaştı: "Üreticilerimizin ve tarım işçilerimizin büyük emek verdiği fıstık hasadının hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Tüm üreticilerimizin emeklerinin karşılığını aldığı, kazançlı ve verimli bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum."

Hasadın ilerleyen günlerde yoğunlaşması beklenirken, sahada alınan uygulama ve geri bildirimler gelecek sezon için de yol gösterici olacak.

ADIYAMAN'IN TUT İLÇESİNDE FISTIK HASADI BAŞLADI. YAKLAŞIK 45 BİN DEKAR ALANDA ÜRETİMİ YAPILAN ANTEP FISTIĞININ HASADIYLA BİRLİKTE ÜRETİCİLER VE TARIM İŞÇİLERİ TARLALARDA YOĞUN MESAİYE BAŞLADI.