Maltepe'de taksi durağına ateş açıldı

Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde bir taksi durağına düzenlenen silahlı saldırıda, durak sahibi olduğu iddia edilen T.T. vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayın, saat 19.00 sıralarında gerçekleştiği bildirildi.

Olay yerine ikiz plaka takıldığı belirlenen Hyundai marka bir otomobille gelen şüphelilerin, durağın içine doğru ateş açtığı iddia edildi. Yaralı T.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı; sağlık ekipleri hayati tehlikesinin bulunduğunu aktardı.

Olayın seyri:

İddialara göre saldırıyı gerçekleştirenler olayın ardından araçla hızla bölgeden uzaklaştı. Saldırı sırasında çevrede bulunanların ifadesine başvurulduğu, güvenlik kameralarının incelenmeye alındığı öğrenildi.

Emniyet ve delil çalışması:

Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Yapılan ilk tespitlere göre 4'ü isabetli, 5'i karavan olmak üzere toplam 9 adet boş kovan bulundu. Olay yerindeki deliller toplandı ve olayın faillerinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Emniyet kaynakları, soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğünü, bölgedeki kamera kayıtları ve tanık beyanlarının değerlendirilmesinin sürdüğünü belirtti. Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği bildirildi.

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