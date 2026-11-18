Yalıçiftlik açıklarında arızalanan lastik bottaki üç kişi kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında dün sabah erken saatlerde sürüklenen bir lastik bottaki üç şahıs, Sahil Güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Olayda can güvenliği öncelikli tutuldu ve bölgeye hızlı bir şekilde müdahale edildi.

olay yeri ve müdahale:

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Yalıçiftlik açıklarında bulunan lastik botta arıza meydana geldi ve bot sürüklenmeye başladı. Bölgeden gelen yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Ekipler, denizdeki arızalı botu tespit ederek kurtarma çalışmalarına hemen başladı.

kurtarma ve sonrası:

Sahil Güvenlik ekiplerinin yürüttüğü çalışmanın ardından 3 kişi güvenli şekilde kurtarıldı. Kurtarılan kişiler ve lastik bot, güvenlik önlemleri alınarak Bodrum Gümrük İskelesine getirildi. Olayla ilgili yetkililer operasyonun planlandığı şekilde tamamlandığını bildirdi.

SÜRÜKLENEN LASTİK BOTTAKİ 3 KİŞİ KURTARILDI