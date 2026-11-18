Olayın ayrıntıları:

Olay, saat 14.00 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önündeki hayvan damında oyun oynayan 9 yaşındaki İbrahim Ö. iddiaya göre duvarın henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. Çökme büyük bir gürültüyle gerçekleşti; çevredeki komşular ve yakınları tarafından duyulan sesler üzerine olay yerine hareket edildi.

Müdahale ve adli işlemler:

Sesleri duyan baba Ertan Ö., çocuğunu kurtarmak için hemen dışarı çıkarak enkaz altından çıkarma çabalarına katıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, enkazdan çıkartılan çocuğun yapılan ilk kontrollerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde görev yapan jandarma ekipleri ve Cumhuriyet savcısı inceleme yaptı.

Cansız beden, Cumhuriyet savcısının ilk incelemesinin ardından otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı ve çökme nedeninin belirlenmesi için çalışmanın sürdüğünü bildirdi.

MANİSA’NIN YUNUSEMRE İLÇESİNDE OYUN OYNADIĞI HAYVAN DAMININ DUVARI ÜZERİNE ÇÖKEN 9 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ.