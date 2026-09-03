Tuzla Orhanlı'da deri fabrikasında büyüyen yangın: itfaiye müdahalesi sürüyor

Tuzla Orhanlı'da fabrika yangını

Yangın, saat 10.30 sıralarında Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve tesisin dışına yoğun duman yükseldi.

Müdahale çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere yönelerek söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor; ekiplerin yangını kontrol altına alma çabaları devam ediyor.

Çevre ve görünürlük:

Yanan tesisten yükselen yoğun duman çevredeki birçok noktadan görüldü ve yangın alanı havadan görüntülendi. Bölgedeki ekipler çalışmalarını yoğunlaştırırken, yetkililer konuya ilişkin resmi açıklama yapmadı ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi bekleniyor.

Tuzla'da deri sanayi bölgesinde büyük fabrika yangını