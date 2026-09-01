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Üç genç fotoğrafçının hayatı o geceki kazada son buldu

Oltu'daki trafik kazasında ölen düğün fotoğrafçısı üç genç, Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla defnedildi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Üç genç fotoğrafçının hayatı o geceki kazada son buldu

Üç genç fotoğrafçının hayatı o geceki kazada son buldu

Erzurum’un Oltu ilçesinde gece saat 00.37 civarında meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren üç genç için bugün öğle namazını takiben Narmanlı Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye gençlerin aileleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı; tören boyunca gözyaşları ve dualar hâkim oldu.

Kaza ve yaralanma detayları:

Kaza, Oltu-Erzurum kara yolunun Aksu Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. 25 FD 007 plakalı otomobili kullanan Ahmet Emin Özçelik (20) yönetiminden çıkan araç, yol genişletme çalışmasının sürdüğü bölgedeki alana yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Kazada Can Polat Kazır (19) ve Ahmet Emin Özçelik olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Yiğit Yalçın (17) kaldırıldığı Tortum Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tören ve defin süreci:

Düğün fotoğrafçılığı yaptıkları belirtilen gençler, Oltu’daki bir nişan töreninden Tortum’a dönerken kaza geçirdi. Narmanlı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Can Polat Kazır ve Yiğit Yalçın Asri Mezarlık’ta, Ahmet Emin Özçelik ise Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda defnedildi. Tören sırasında yakınları ayakta durmakta güçlük çekti; dualar ve gözyaşları arasında gençler toprağa verildi.

Olayın bir diğer yıkıcı yönü de her üç gencin de ailelerin tek erkek evladı olmasıydı; bu durum acıyı daha da derinleştirdi. Kazanın ardından aileler ve ilçede yaşayanlar büyük üzüntü yaşarken, gençlerin hayatını kaybetmesi yakın çevreleri tarafından derin bir kederle karşılandı.

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE DÜN GECE SAAT 00.37 SIRALARINDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI...

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE DÜN GECE SAAT 00.37 SIRALARINDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN DÜĞÜN FOTOĞRAFÇISI ÜÇ GENÇ, DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN GÖZYAŞLARI VE DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ. HAYATINI KAYBEDEN ÜÇ GENCİN DE AİLELERİNİN TEK ERKEK EVLADI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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