Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Üç ilçede eş zamanlı baskın: yüz binlerce sentetik ecza hap ve 785 kg pregabalin ele geçirildi

İstanbul'da Kağıthane, Fatih ve Başakşehir'de düzenlenen operasyonlarda 654 bin 376 sentetik ecza hap ve 785 kilogram pregabalin ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 11:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Üç ilçede eş zamanlı baskın: yüz binlerce sentetik ecza hap ve 785 kg pregabalin ele geçirildi

Operasyonun detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında üç ilçede eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan müdahaleler sonucu çok sayıda sentetik ecza hap ile büyük miktarda pregabalin maddesi ele geçirildi.

Kağıthane'deki ilk müdahale:

Çalışmalar kapsamında ekipler, 30 Eylül tarihinde Kağıthane'de bir operasyonda 10 bin 900 sentetik ecza hap ele geçirdi. Olayla bağlantılı olarak üç şüpheli yakalandı ve soruşturma başlatıldı.

Fatih araması ve Başakşehir depo operasyonu:

İncelemelerin devamında ekipler, 1 Ekim tarihinde Fatih'te bir iş yerine operasyon düzenledi. Aramalarda çok sayıda boş kapsül ve bir hassas terazi bulundu. İş yerinden çıkarılan malzemelerin Başakşehir'deki bir depoya taşındığı tespit edilince, 2 Ekimde depo adresine operasyon yapıldı.

Depoda yapılan aramalarda 785 kilogram pregabalin ile 643 bin 476 sentetik ecza hap ele geçirildi. Bu aşamada depoyla bağlantılı iki şüpheli daha yakalandı.

Böylece operasyonlarda toplam 654 bin 376 sentetik ecza hap ve 785 kilogram pregabalin ele geçirilmiş, olayla bağlantılı olarak toplam 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma ve delil değerlendirme işlemleri sürüyor.

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 654 bin 376 sentetik ecza hap ele geçirildi

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 654 bin 376 sentetik ecza hap ele geçirildi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Keles'te duman alarmı: havadan ve karadan hızlı müdahale
images

İzmir itfaiyesi İZSU ile saniyelerin belirlediği tatbikatta hız ve koordinasyonu...
images

Aksaray'da huzur artıyor: asayişte düşüş, çetelere sıfır tolerans
images

Düzce'de Cedidiye ve Konuralp'te narkotik baskını: 1 kişi tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İzmir itfaiyesi İZSU ile saniyelerin belirlediği tatbikatta hız ve koordinasyonu test etti

Adana'da koku ve çöp: Yüreğir'de sulama kanalı esnafı ve sakinleri mağdur ediyor

Aksaray'da huzur artıyor: asayişte düşüş, çetelere sıfır tolerans

MİT arşivlerinden çıkan belgeler yakın tarihin perde arkasını aydınlatıyor

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi