Üç ilçede eş zamanlı baskın: yüz binlerce sentetik ecza hap ve 785 kg pregabalin ele geçirildi

Operasyonun detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında üç ilçede eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan müdahaleler sonucu çok sayıda sentetik ecza hap ile büyük miktarda pregabalin maddesi ele geçirildi.

Kağıthane'deki ilk müdahale:

Çalışmalar kapsamında ekipler, 30 Eylül tarihinde Kağıthane'de bir operasyonda 10 bin 900 sentetik ecza hap ele geçirdi. Olayla bağlantılı olarak üç şüpheli yakalandı ve soruşturma başlatıldı.

Fatih araması ve Başakşehir depo operasyonu:

İncelemelerin devamında ekipler, 1 Ekim tarihinde Fatih'te bir iş yerine operasyon düzenledi. Aramalarda çok sayıda boş kapsül ve bir hassas terazi bulundu. İş yerinden çıkarılan malzemelerin Başakşehir'deki bir depoya taşındığı tespit edilince, 2 Ekimde depo adresine operasyon yapıldı.

Depoda yapılan aramalarda 785 kilogram pregabalin ile 643 bin 476 sentetik ecza hap ele geçirildi. Bu aşamada depoyla bağlantılı iki şüpheli daha yakalandı.

Böylece operasyonlarda toplam 654 bin 376 sentetik ecza hap ve 785 kilogram pregabalin ele geçirilmiş, olayla bağlantılı olarak toplam 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma ve delil değerlendirme işlemleri sürüyor.

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 654 bin 376 sentetik ecza hap ele geçirildi