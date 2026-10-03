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İstanbul'da depo zinciri çöktü: yüz binlerce sentetik ecza hap ve 785 kilogram pregabalin ele geçirildi

Kağıthane, Fatih ve Başakşehir'de düzenlenen operasyonlarda toplam 654.376 sentetik ecza hap ve 785 kilogram pregabalin ele geçirildi; 5 kişi yakalandı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 12:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İstanbul'da depo zinciri çöktü: yüz binlerce sentetik ecza hap ve 785 kilogram pregabalin ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında üç ilçede eş zamanlı operasyonlar yürüttü.

Adresler ve zamanlama:

Çalışmaların ilk aşamasında, 30 Eylül tarihinde Kağıthane'de yapılan operasyonda 10 bin 900 sentetik ecza hap ele geçirildi ve olayla bağlantılı 3 şüpheli yakalandı.

Takip eden incelemelerde ekipler, 1 Ekim tarihinde Fatih'te bir iş yerine operasyon düzenledi; iş yerinde çok sayıda boş kapsül ve bir hassas terazi bulundu. Buradan çıkarılan malzemelerin Başakşehir'deki bir depoya taşındığı tespit edildi.

Ele geçirilen maddeler ve gözaltılar:

Bunun üzerine 2 Ekim tarihinde Başakşehir'deki depoya operasyon gerçekleştirildi. Depoda yapılan aramalarda 785 kilogram pregabalin ile 643 bin 476 sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında depoda bulunan 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Böylece üç aşamalı operasyonlarda ele geçirilen toplam miktar 654 bin 376 sentetik ecza hap ve 785 kilogram pregabalin olarak kayda geçti; olayla ilgili toplam 5 şüpheli yakalandı. Soruşturma ve delil değerlendirme çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL’DA KAĞITHANE, FATİH VE BAŞAKŞEHİR’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA TOPLAM 654 BİN 376...

İSTANBUL’DA KAĞITHANE, FATİH VE BAŞAKŞEHİR’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA TOPLAM 654 BİN 376 SENTETİK ECZA HAP İLE 785 KİLOGRAM PREGABALİN MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONLARDA 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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