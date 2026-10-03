Hastane önünde çarpışma: devrilen araçtan sürücü yara almadan çıktı

Afyonkarahisar'ın Hasan Karaağaç Mahallesi'nde hastane önünde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar oluştu; çarpışan araçlardan biri yol ortasına devrildi.

Kaza detayları:

Edinilen bilgilere göre, kazada yer alan araçların plakaları 03 AV 146 ve 03 ABD 281 olarak kaydedildi. Devrilen 03 ABD 281 plakalı aracın sürücüsü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı ve şans eseri hiçbir şekilde yaralanmadı.

yol güvenliği ve trafik:

Kaza nedeniyle yolun bir yönü güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. Çarpışmanın nedeni henüz bilinmiyor.

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