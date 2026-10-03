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Hastane önünde çarpışma: devrilen araçtan sürücü yara almadan çıktı

Afyonkarahisar Hasan Karaağaç Mahallesi'nde hastane önünde iki otomobilin çarpışması sonucu 03 ABD 281 plakalı araç devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 12:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Hastane önünde çarpışma: devrilen araçtan sürücü yara almadan çıktı

Hastane önünde çarpışma: devrilen araçtan sürücü yara almadan çıktı

Afyonkarahisar'ın Hasan Karaağaç Mahallesi'nde hastane önünde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar oluştu; çarpışan araçlardan biri yol ortasına devrildi.

Kaza detayları:

Edinilen bilgilere göre, kazada yer alan araçların plakaları 03 AV 146 ve 03 ABD 281 olarak kaydedildi. Devrilen 03 ABD 281 plakalı aracın sürücüsü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı ve şans eseri hiçbir şekilde yaralanmadı.

yol güvenliği ve trafik:

Kaza nedeniyle yolun bir yönü güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. Çarpışmanın nedeni henüz bilinmiyor.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU YAŞANAN TRAFİK KAZASINDA DEVRİLEN ARACIN...

AFYONKARAHİSAR'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU YAŞANAN TRAFİK KAZASINDA DEVRİLEN ARACIN SÜRÜCÜSÜ ŞANS ESERİ KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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