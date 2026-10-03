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Bafra'da 600 traktörle 4 kilometrelik uyarı konvoyu: çeltik alım fiyatı beklentisi

Bafra çeltik üreticileri, yaklaşık 600 traktörle 4 kilometrelik konvoy yaparak artan girdi maliyetlerini vurguladı ve alım fiyatlarının hızla açıklanmasını istedi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Bafra'da 600 traktörle 4 kilometrelik uyarı konvoyu: çeltik alım fiyatı beklentisi

konvoyun detayları:

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden olan Samsun’un Bafra ilçesinde çeltik üreticileri, ürün alım fiyatlarının bir an önce açıklanmasını talep ederek dikkat çekti. Üreticiler, bir araya gelerek yaklaşık 600 traktörle Samsun-Sinop kara yolunda yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda bir konvoy oluşturdu.

Traktörler Kolay Kavşağı’nda bir araya gelip Samsun-Sinop kara yolunda ilerledi. Konvoy, Hastane Kavşağı’ndan dönüş yaparak finalini Bafra Ziraat Odası önünde gerçekleştirdi. Etkinlik, hem görsel hem de sayısal güç gösterisi niteliğindeydi.

üreticilerin talepleri ve beklentileri:

Çeltik üreticileri, artan girdi maliyetlerinin üretim bütçelerini zorladığını belirterek alım fiyatlarının bu gerçekler gözetilerek açıklanmasını istedi. Üreticiler, açıklanacak fiyatın üretim maliyetlerini karşılayacak ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlayacak seviyede olmasını vurguladı.

Bafra Ovası’nda çeltik hasadı devam ederken bölgedeki üretim ölçeği de ön plana çıktı: yaklaşı k 160 bin dekar alanda yaklaşık 173 bin ton civarında çeltik üretimi gerçekleştirildiği bildirildi. Üreticiler, bu hacim dikkate alınarak yapılacak fiyatlandırmanın bölge tarımı için belirleyici olacağını ifade etti.

Konvoy, yerel üreticilerin beklentilerini merkezi karar alıcılara iletme ve kamuoyunun dikkatini çekme amaçlı organize edildi. Üreticiler, alım fiyatlarının bir an önce açıklanmasını beklediklerini ve bunun, hem üreticinin gelirine hem de bölgesel tarımsal üretimin devamlılığına doğrudan etkisi olacağını belirtti.

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TARIM MERKEZLERİNDEN SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE ÇELTİK ÜRETİCİLERİ, ÜRÜN...

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TARIM MERKEZLERİNDEN SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE ÇELTİK ÜRETİCİLERİ, ÜRÜN FİYATLARININ HENÜZ AÇIKLANMAMASINA TEPKİ GÖSTERDİ. YAKLAŞIK 600 TRAKTÖRLE BİR ARAYA GELEN ÜRETİCİLER, SAMSUN-SİNOP KARA YOLUNDA 4 KİLOMETRELİK KONVOY OLUŞTURDU.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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