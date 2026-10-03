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Kastamonu'da eş zamanlı operasyon: uygulamalardan müstehcen içerik satın alan 5 kişi gözaltında

Kastamonu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda uygulamalardan müstehcen içerik satın alan 5 şüpheli gözaltına alındı; dijital materyaller ele geçirildi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 12:31

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kastamonu'da eş zamanlı operasyon: uygulamalardan müstehcen içerik satın alan 5 kişi gözaltında

Kastamonu'da siber suç operasyonu

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile koordineli yürütülen çalışma kapsamında uygulamalar üzerinden müstehcen içerik satın aldığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

uygulama kaynaklı tespit ve eş zamanlı baskınlar:

Çalışmaların sonucunda il merkezi ile Taşköprü, Hanönü ve Araç ilçelerinde toplam 6 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ele geçirilen dijital deliller:

Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Eiılan deliller arasında 6 adet cep telefonu, 6 adet SIM kart, 5 adet hard disk ve 2 adet flash bellek bulunuyor. Ele geçirilen materyallerin incelenmesiyle soruşturmanın derinleştirilmesi amaçlanıyor.

Emniyet yetkilileri, siber ortamda işlenen suçlarla mücadelede dijital delillerin belirleyici olduğunu ve benzer vakalara karşı yürütülen teknik çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

KASTAMONU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE 4 İLÇEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA MÜSTEHCEN...

KASTAMONU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE 4 İLÇEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA MÜSTEHCEN İÇERİKLER SATIN ALDIĞI TESPİT EDİLEN 5 ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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