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Kırıkkale'de iki operasyonda 110 sentetik: üç kişi tutuklandı

Kırıkkale'de iki ayrı operasyonda T.K., H.A. ve İ.Ö. gözaltına alındı; 110 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve şüpheliler tutuklandı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 12:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırıkkale'de iki operasyonda 110 sentetik: üç kişi tutuklandı

operasyonun yürütülüşü:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri iki ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında kolluk kuvvetleri, uyuşturucu madde ticaretinin deşifre edilmesine yönelik teknik ve fiziki takipler gerçekleştirdi.

ilk yakalamalar ve deliller:

Uygulanan ilk operasyonda T.K. ve H.A. isimli şüpheliler yakalandı. Bu müdahale sırasında toplam 110 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

farklı operasyonda üçüncü şüpheli ve adli süreç:

Yürütülen ayrı bir operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen İ.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı. Üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve hakimlik sorguları sonucu tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ediyor.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN TUTUKLANDI

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN TUTUKLANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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