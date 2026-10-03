üç yıllık soruşturma sonucu mezarlıkta öldürülen Fehmi Lüp'ün zanlısı tutuklandı

olay ve soruşturmanın başlangıcı:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 9 Ekim 2023 tarihinde bir mezarlıkta kalbinden bıçaklanmış halde ölü bulunan zihinsel engelli Fehmi Lüp davasında, olayın aydınlatılması için uzun soluklu bir soruşturma yürütüldü. Olayla ilgili ilk incelemelerde delil ve tanık beyanlarının toplanması sonrası dosya, failli meçhul suçları araştırmak üzere kurulan birimlerce takip edildi.

soruşturmada izlenen yöntemler:

Adalet Bakanlığı tarafından kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri titiz bir çalışma yürüttü. Soruşturma sürecinde mezarlık çevresindeki kamera görüntüleri, baz verileri ve tanık ifadeleri detaylı şekilde değerlendirildi; bu materyaller üzerinden şüpheli hareket ve zamanlamalar ortaya çıkarıldı.

deliller ve itiraf:

Olay saatinde mezarlıkta bulunan kişiler üzerinde yapılan incelemede, mezar bakımında çalışan M.C.D. isimli şüphelinin üzerinde taşıdığı bıçağın oluşturacağı iz ile Fehmi Lüp'ün vücudunda bulunan bıçak izleri arasında benzerlik tespit edildi. Bu uyum, soruşturmayı yönlendiren önemli bir fiziksel delil olarak öne çıktı.

Gözaltına alınan M.C.D.'nin sorgusunda, Fehmi Lüp ile aralarında sigara yüzünden tartışma çıktığını ve tartışma sırasında Fehmi'nin bıçaklandığını itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin ifadesi, elde edilen adli bulgularla çakıştı ve soruşturmanın kritik aşamalarında doğrulayıcı rol oynadı.

mahkeme süreci ve sonucu:

Şüpheli M.C.D. düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Dosyada yer alan görüntü kayıtları, baz kayıtları, tanık beyanları ve bıçak izi karşılaştırmaları soruşturmanın temelini oluşturdu.

Üç yıl süren titiz çalışmaların ardından ulaşılan bu sonuç, olayın failinin tespit edilmesiyle son buldu ve adli süreç devam ediyor. Olayda adı geçen kurumlar ve yürütülen adli incelemeler, davanın neticelenmesine yönelik sürecin ilerlemesini sağlıyor.

KAYSERİ'DE BİR MEZARLIKTA KALBİNDEN BIÇAKLANMIŞ HALDE ÖLÜ BULUNAN ZİHİNSEL ENGELLİ FEHMİ LÜP'ÜN KATİLİ 3 YIL SONRA BULUNDU.