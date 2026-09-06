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Uçar: yeni kurulan Çorum FK'nin sinyali skora yansıdı

Çorum FK teknik direktörü Uğur Uçar, kısa sürede yapılan transferlerle takımın uyum sürecinin hızlandığını, bunun Eyüpspor galibiyetine yansıdığını söyledi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 20:02

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 20:11

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Uçar: yeni kurulan Çorum FK'nin sinyali skora yansıdı

maçın ardından: kısa süreli yapılan hamlelerin sonucu

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Çorum FK, konuk ettiği Eyüpspor’u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Uğur Uçar, galibiyeti takımın kısa sürede yakaladığı uyuma ve yapılan transferlere bağladı.

transferler ve takım yapısı:

Uçar, takımın yeni kurulduğunu ve kadronun önemli oranda tazelendiğini vurguladı: "Süper Lig’e çıkan yeni bir takımız, yeni kurulduk. 20 giden, 21 gelen oyuncumuz var. Son 10 günde belki 6 transfer yaptık." Teknik adam, bu değişimin uyum sürecini hızlandırdığını ve önceki maçlarda oyun açısından sinyal verdiklerini belirterek, "Biz bu oyunun sinyalini önceki maçlarda da vermiştik, bugün skora yansıttık" dedi.

oyun anlayışı ve hedefler:

Uçar savunma disiplinindeki gelişmeye dikkat çekti: "Savunma anlamında daha iyi durduk. Oyun anlayışımız giderek yükselecek, performansımız giderek yükselecek. İnşallah Çorum FK’yı maç maç giderek en iyi yere taşıyacağız." Teknik direktör, milli ara öncesi hedeflerinin moral ve puan açısından iyi bir noktaya gelmek olduğunu ifade etti ve milli arada planlanan kampın altını çizdi.

Milli araya dair Uçar, "Takım yeni kurulduğu için farklı coğrafyalardan gelen bir sürü oyuncumuz var. Yeni bir takımız. Oyuncular birbirlerini tanıyacak, adaptasyon artacak. Milli arada kamp yapacağız. Onun da planlamasını yaptık. İnşallah Samsun maçını kazanıp, Alanya’yı da geçip milli haftaya iyi girmek istiyoruz" sözleriyle önümüzdeki maçların önemine vurgu yaptı.

Uçar son olarak takımın gol atma kapasitesine değindi: "Beşiktaş maçına hücum anlamında bakarsanız, biz herkese gol atabilecek kalitede bir takımız. Ancak gol yemememiz lazım, bunun üzerinde duracağız." Ayrıca ilk yarıdaki oyunu övdü: "Bugün de özellikle ilk 45 dakikada muhteşem bir oyun vardı. İkinci yarı oyuncu değişikliklerinden sonra biraz oyunun keyfine doğru kaçtılar. Onu da aramızda konuşacağız."

Teknik ekip ve oyuncuların, performansı sürdürülebilir kılmak için savunma sağlamlığı ve maç içi disipline odaklanacakları belirtildi; Uçar, farkı daha da artırma potansiyelinden memnun olduğunu ancak gelişim sürecinin devam edeceğini vurguladı.

ÇORUMFK TEKNİK DİREKTÖRÜ UĞUR UÇAR

ÇORUMFK TEKNİK DİREKTÖRÜ UĞUR UÇAR

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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