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Düzce'nin Muncurlu köyünde fabrika yangını, ekipler sahada

Düzce'nin Muncurlu köyündeki ahşap mutfak dolabı fabrikasında yangın çıktı; birçok itfaiye ve sağlık ekibi, yoğun duman ve yayılma riskine müdahale ediyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 15:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Düzce'nin Muncurlu köyünde fabrika yangını, ekipler sahada

Muncurlu köyünde fabrika yangını

Alınan bilgiye göre, Merkez'e bağlı Muncurlu köyünde faaliyet gösteren ahşap mutfak dolabı üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler fabrikayı sararken, yükselen yoğun dumanlar çevreden de görüldü.

Müdahale çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale etmek için çalışma başlattı ve yangının çevrede bulunan yerleşim alanlarına sıçrama ihtimali üzerine müdahaleler yoğunlaştırıldı.

Güncel durum:

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı; çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Düzce&#039;de fabrika yangın çıktı

Düzce'de fabrika yangın çıktı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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