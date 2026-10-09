Düzce'nin Muncurlu köyünde fabrika yangını, ekipler sahada

Muncurlu köyünde fabrika yangını

Alınan bilgiye göre, Merkez'e bağlı Muncurlu köyünde faaliyet gösteren ahşap mutfak dolabı üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler fabrikayı sararken, yükselen yoğun dumanlar çevreden de görüldü.

Müdahale çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale etmek için çalışma başlattı ve yangının çevrede bulunan yerleşim alanlarına sıçrama ihtimali üzerine müdahaleler yoğunlaştırıldı.

Güncel durum:

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı; çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Düzce'de fabrika yangın çıktı