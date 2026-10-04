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Üçoklar'da şüpheli saldırı: 41 yaşındaki Enver T. hastanede hayatını kaybetti

Gaziantep'te Şahinbey'de silahlı saldırıya uğrayan 41 yaşındaki Enver T., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; polis soruşturması sürüyor.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 23:55

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Üçoklar'da şüpheli saldırı: 41 yaşındaki Enver T. hastanede hayatını kaybetti

Gaziantep'te silahlı saldırı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Üçoklar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Enver T. (41), Mücahit Eşref Caddesi'nde kimliği belirsiz şahıs ya da şahısların silahlı saldırısına uğradı.

Olay yeri ve müdahale:

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Enver T., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma ve takip:

Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan zanlı ya da zanlıların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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