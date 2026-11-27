Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Merkezi’nde toplu doğum günü etkinliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde hizmet alan sakinler için düzenlenen toplu doğum günü etkinliği; pasta kesimi, müzik ve duygulu anlarla gerçekleşti. Merkezde kalan yaşlılar, bir arada kutlama yapmanın verdiği mutluluğu yaşarken, etkinlik boyunca hem neşe hem de duygusallık ön plandaydı.

kutlamada öne çıkan anlar:

Etkinlikte kadın ve erkek sakinler ayrı ayrı doğum günü pastası üfledi. 78 yaşındaki Hürmet Balin, hayatında ilk kez böyle bir toplu kutlama yaşadığını belirterek duyduğu mutluluğu ifade etti ve ilgi için başta Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Merkezde üç yıldır bulunan Hikmet Kocabey de daha önce doğum günlerinin bu şekilde kutlanmadığını söyleyerek organizasyonu düzenleyenlere minnettarlığını iletti.

Etkinlikten etkilenenlerden biri olan 71 yaşındaki emekli Nuh Demirtaş, kutlamanın kendilerine gençlik ve çocukluk anılarını hatırlattığını vurguladı ve sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirilen bu etkinlik dolayısıyla Dr. Memduh Büyükkılıç, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Çavuş ve merkez personeline teşekkür etti.

müzik ve sosyalleşme alanı olarak merkez:

Etkinliğe renk katan unsurlardan biri de merkez bünyesindeki Ulu Çınarlar Korosu oldu. Koroda sahne alan sakinler, Türk Halk Müziği Sanatçısı Namık Kemal Bilgin rehberliğinde hazırlanan repertuvarla eserler seslendirdi. Koronun kuruluşunda öncülük eden 72 yaşındaki Hasan Kılıç, 2018 yılında müzik grubu kurma fikrini hayata geçirdiklerini, bağlama çalarak çalışmalara katıldıklarını ve Bilgin'in desteğinin önemli olduğunu anlattı.

Kılıç, merkezde herkesin kardeşçe bir araya geldiğini, stres attıklarını ve keyifli vakit geçirdiklerini ifade ederek merkezin sosyalleşme açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

merkezin hizmetleri ve sosyal belediyecilik yaklaşımı:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet veren Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, 65 yaş üstü vatandaşların sosyal, kültürel ve fiziksel açıdan aktif kalmalarına katkı sağlıyor. Merkez sakinleri kültür ve sanat etkinlikleri, psikososyal destek, fizyoterapi, hemşirelik, berber ve kuaför hizmetleri ile çeşitli uğraş terapilerinden faydalanıyor. 100'ü aşkın yaşlı vatandaşa hizmet sunan merkez, katılımcılara dayanışma içinde zaman geçirme ve yaşam kalitesini artırma imkânı tanıyor.

Merkezin, Kasım 2019'dan bu yana Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki sosyal ve gönül belediyeciliği projeleri arasında yer aldığı, ulu çınarlara yalnızca hizmet sunmanın ötesinde onların tecrübelerine değer veren ve ikinci baharlarını yaşamalarına katkı sağlayan bir model olduğu vurgulanıyor. Toplu doğum günü gibi etkinlikler, merkez sakinlerinin kendilerini özel hissetmesine ve toplum içinde aktif kalmalarına destek veriyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ; MUSTAFA KUMLU ULU ÇINARLAR YAŞLI YAŞAM VE DAYANIŞMA MERKEZİ’NDE HİZMET ALAN ULU ÇINARLAR İÇİN TOPLU DOĞUM GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ.