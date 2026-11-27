İzmit'te tarihi camiye farklı illerden yoğun katılım

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde geçen hafta yaşanan park yeri tartışmasıyla yeniden gündeme gelen 694 yıllık Orhan Camisi, bu cuma farklı il ve ilçelerden gelen vatandaşları ağırladı. Dayanışma göstermek üzere toplanan cemaat, namaz öncesinde ve sonrasında birlik mesajı verdi.

Camiyi dolduranlar arasında Sakarya, İzmir ve çevre ilçelerden gelenler bulunuyordu. İbadet sırasında ve sonrasında cami çevresinde oluşan araç yoğunluğu, dronla havadan da görüntülendi; görüntülerde park yeri sıkıntısı dikkat çekti.

Kılıç geleneği sürdü:

Cuma namazı öncesinde minbere çıkan cami imam hatibi, İslam’ın adaletini simgelediği belirtilen yaklaşık 100 yıllık Osmanlı tören kılıcı ile hutbeyi okudu. Bölgenin en eski Osmanlı eserlerinden biri olarak kabul edilen camide yüzyıllardır süregelen bu gelenek cemaat tarafından ilgiyle izlendi.

Namaz sonrası cemaat birlikte fotoğraf çekildi ve ortak dayanışma mesajları verildi. Katılımcılar, yaşanan olayın birçok kişiyi tarihi yapı ile tanıştırdığına dair görüş belirtti.

Katılımcıların değerlendirmeleri ve talepleri:

Sakarya’nın Hendek ilçesinden gelen bir vatandaş, "Bir şer birçok hayra vesile oldu" diyerek ilk kez camiyi ziyaret ettiğini ve olay sayesinde yapının varlığından haberdar olduklarını söyledi. Vatandaş, ayrıca cuma günlerinde yaşanan trafik sorununa yetkililerin çözüm getirmesi gerektiğini vurguladı.

Milli Yol Partisi Kocaeli İl Başkanı Cengiz Yakar, olayı İslam’a yapılmış bir saygısızlık olarak değerlendirdiklerini belirterek, hutbenin kılıçla okunmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti ve imamı teşekkürle anladı. Aytaç Battal ve Çağrı Yeşilyurt gibi isimler de dayanışma amacıyla geldiklerini, camiyi beğendiklerini ve bundan sonra da ziyaret edeceklerini söyledi. Yerel sakinlerden Müjdat Uyar ise özellikle cuma günleri çevrede trafik ve park sorunu yaşandığını aktardı.

22 Kasım'daki tartışma ve adli süreç:

Tarihi Orhan Camisi çevresinde 22 Kasım sabah namazı saatlerinde yaşanan olayda, camiye gelen bir vatandaşın aracını dubaların bulunduğu alana park etmesi üzerine mal indirmek isteyen F.K. ile araç sahibi arasında tartışma çıktı. İddiaya göre F.K., tartışma sırasında vatandaşın boğazına sarıldı, tehdit ve hakaretlerde bulundu; ardından dubaları yere fırlatarak cami imamına da hakarette bulundu.

Gözaltına alınan F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "tehdit", "hakaret" ve "dini değerleri aşağılama" suçlamalarıyla tutuklandı. F.K. ifadesinde pişman olduğunu, müştekiden özür dilediğini ve ibadeti engelleme kastı olmadığını belirtti: "Ben de 5 vakit namaz kılan birisiyim. İnsanların ibadetini yapması ile herhangi bir problemim olması mümkün değildir."

Orhan Camisi'nde cuma namazına katılanlar, yaşanan olayı kınarken cemaat içinde ve ziyarete gelenler arasında ortak talep olarak cami çevresindeki park ve trafik sorunlarına çözüm bulunması istendi.

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE GEÇEN HAFTA YAŞANAN PARK YERİ TARTIŞMASIYLA GÜNDEME GELEN 694 YILLIK ORHAN CAMİSİ, BU CUMA FARKLI İL VE İLÇELERDEN GELEN VATANDAŞLARI AĞIRLADI.